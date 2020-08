iPhone 12 könnte in zwei Wellen erscheinen

Apple kann dieses Jahr das iPhone nicht im September auf den Markt bringen. Die Smartphones sollen nach Aussage des Finanzchefs „ein paar Wochen später“ in den Handel kommen. Nun heißt es seitens der taiwanischen Publikation Digitimes nach auf einmal, dass Apple die neuen Modelle in zwei Stufen auf den Markt bringen wird.

Das gab es schon einmal beim iPhone X. Das kündigte Apple im September an, doch es kam erst im November auf den Markt. Beim iPhone Xr war dies nicht anders. Er kam erst im Oktober in den Handel, obwohl es ebenfalls im September angekündigt wurde. Vielleicht hat die diesjährige Verzögerung also gar nichts mit Corona zu tun. Allerdings hat Apple bisher immer erst während einer Präsentation auf Lieferverzögerungen hingewiesen und nicht mehr als einen Monat davor.

Angeblich kommen in der ersten Stufe zwei 6,1-Zoll-Modelle auf den Markt, und danach erst die beiden 6,7- und 5,4-Zoll-Geräte. Digitimes will dies aus der Lieferkette erfahren haben, genauer gesagt von den Unternehmen, die die LogicBoards der Smartphones herstellen.

Fragt sich nur, wie die Aufteilung bezogen auf die Modelle dann aussähe. So könnte beispielsweise erst das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro und dann die beiden größeren Modelle erscheinen. Das setzt aber voraus, dass die Kunden, die es wollen, auf das jeweils größere Modell warten.

Bist du dieses Jahr in Kauflaune für ein iPhone? Was für ein Modell wird es vermutlich werden?

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - Schwarz 675,84 €