Schon in rund einem Monat werden wir vermutlich das iPhone 11 in den Händen halten. Während aktuell über eine Vorstellung am 10. September und eine Veröffentlichung am 20. September spekuliert wird, kommen nun nochmal neue Gerüchten bezüglich des Ladeanschlusses auf. Laut einem Tweet von ChargerLAB könnten die neuen Modelle nämlich mit USB-C-Ladegeräte ausgeliefert werden, was einen Umbruch bedeuten könnte.