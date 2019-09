13.09.2019 - 08:23 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



13.09.2019 - 08:23 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Das iPhone 11 kommt in sechs Farben. Das iPhone 11 Pro noch einmal in vier Farben. Das macht zehn unterschiedliche Farben in der aktuellen Saison. Das Pro-Modell nimmt die Farbwelt des iPhone 8 wieder auf und ergänzt ein Nachtgrün, das in der englischen Bezeichnung als „Midnight Green“ geradezu poetisch klingt. Und dementsprechend sieht das iPhone 11 in „Purple“ zwar nicht anders aus als mit dem deutschen Farbnamen „Violett“, dennoch aber denken wir die Farbe anders.

Die neuen Farben des iPhone 11 sind mit Ausnahme des Sondertones der Spendenaktion (Product)red blass und zurückhaltend. Während das iPhone XR in Gelb, Blau und Koralle kräftig auftritt. Wegen des anders behandelten Glases wirkt das Rot beim Elfer anders als beim XR.

Wie dem auch sei: Das iPhone 11 kommt in sechs Farben. Das iPhone 11 Pro noch einmal in vier Farben. Das macht zehn unterschiedliche Farben in der aktuellen Saison. Halten Sie Ihren Nagellack daneben oder ein Oberhemd, ganz wie es Ihnen gefällt, denn heute Nachmittag (13.9) startet der Online-Verkauf vom iPhone 11.

Anzeige