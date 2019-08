16.08.2019 - 15:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.08.2019 - 15:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor zwei Jahren hatte Apple das damalige Flaggschiff-Gerät, das iPhone X, erstmalig mit einem OLED-Display ausgerüstet. Damals galt das Display als bestes seine Art. Um die Qualität zu erreichen, setzte Apple auf ausgewählte Materialien für die Herstellung. Beim iPhone 11 soll sich dies jedoch ändern und das Unternehmen soll stattdessen auf Display-Materialen aus dem Samsung Galaxy S10 und Note 10 zurückgreifen.

Wie die südkoreanische Website The Elec berichtet, könnte Apple in diesem Jahr kosten beim OLED-Display sparen wollen. Anstatt auf eigens ausgewählte Display-Materialien mit dem Codenamen „LT2“ zu setzen, soll Apple auf das Knowhow von Samsung setzen und die Materialien des Galaxy Note 10 und S10 übernehmen, die als M9 bezeichnet werden. Diese sollen bei den beiden iPhone-11-Po-Modellen zum Einsatz kommen.

Im Bereich der Display-Leistung sollte es dabei jedoch zu keiner Einbußen kommen, da Samsung bereits bewies, dass man mindestens genauso gute Displays wie Apple entwickeln kann. Da Samsung auch wieder die Display-Produktion für Apple übernehmen wird, sollten sich die Unterschiede weiter minimieren.

Weshalb sich Apple nun für den Wechsel von eigenen Materialien entschied, ist natürlich unklar, da Apple dies nicht kommentiert. Allerdings ist davon auszugehen, dass womöglich Kostengründe dahinter stecken könnten. Zudem könnte Samsung auch Apples gesetzte Qualitätsstandards für die Materialien erreicht haben.

Zuletzt hatte Apple an Samsung 600 Millionen US-Dollar Strafe zahlen müssen, weil das Unternehmen nicht die vereinbarten Bestellzahlen für OLED-Displays erreicht hatte. Wie letzte Verkaufszahlen zeigten, verkaufte sich nämlich in der letzten Generation das iPhone XR am besten und diese ist bekanntlich mit einem LCD ausgestattet.

