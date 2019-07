24.07.2019 - 18:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Das iPhone XR erschien rund fünf Wochen nach dem iPhone XS und iPhone XS Max. Trotz der kleinen Verzgerung entwickelte sich das bunte Smartphone schnell zum Kundenliebling. Vor allem der Preis dürfte hier die meisten Käufer überzeugt haben. Wie die Marktforscher von CIRP aktuell ausführen, soll das iPhone XR auch im dritten Fiskalquartal die meisten Verkäufe vorweisen können und damit die anderen Modelle weit hinter sich lassen.

(Bild: CIRP)

Mehr als zwei Drittel der iPhone-Verkäufe fielen im dritten Quartal auf das iPhone XS, iPhone XS Max und natürlich das iPhone XR. Besonders überraschend ist, dass letzteres fast die Hälfte aller Verkäufe ausmacht und damit deutlich dominiert. Von 67 Prozent der neue Verkäufe der neuen Modelle kann das farbenfrohe iPhone 48 Prozent der Anteile in den USA vorweisen. Dies geht aus einem aktuellem Bericht der Marktforscher von CIRP hervor. Eine solche Dominanz gab es zuletzt beim iPhone 6 (Plus) im Jahr 2016, wobei es damals nur zwei weitere Alternativen gab, sodass der Erfolg in einem anderen Licht erscheint. Denn neben den aktuellen Modellen verkauft Apple derzeit auch noch das iPhone 7 und iPhone 8 sowie die jeweiligen Plus-Modelle.

Das iPhone XR liegt beim Preis, der Größe sowie der Technik zwischen allen verfügbarn Geräten und schafft damit wohl die richtige Preisleistung für die meisten Käufer in den USA. Apple setzt bei dem Modell nämlich weiterhin auf ein LCD, während man gleichzeitig das Design und Face ID vom iPhone X übernimmt. Den Prozessor teilt man sich mit den beiden Spitzenmodellen, dem iPhone XS und iPhone XS Max. Aus Kostengründen wird allerdings nur eine einfache Kamera anstatt einer Dual-Kamera verbaut.

