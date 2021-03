So genial könnte ein iPad Pro mini aussehen – mit Größenvergleich

Im März 2019 stellte Apple zuletzt ein iPad mini (5. Generation) vor. Im kompakten Design mit dem leistungsstarkem A12 Bionic ausgestattet, überzeugte es viele Nutzer und macht es mit der Apple-Pencil-Unterstützung zum perfekten Alltagsbegleiter. Dennoch wirkt das Design mittlerweile altbacken, da Apple es seit der Einführung im Herbst 2012 kaum verändert hat – zumindest äußerlich. Seit einiger Zeit geht das Gerücht um, dass Apple an einem Redesign arbeitet und es optisch an das iPad Pro anpassen könnten.

Gerüchte um das iPad mini (6. Generation)

Spekulationen um neue Apple-Geräte gibt es immer. Das iPad mini ist keine Ausnahme. Schon seit einiger Zeit hören wir immer wieder, dass Apple grundlegende Änderungen am Design vornehmen wird. Besonders auffallend soll die Displaygröße sein, die laut mehreren Experten auf bis zu 8,9" anwachsen könnte, ohne dass sich die Abmessung großartig verändern. Das Designteam soll dies durch eine Reduzierung der Ränder erreichen, während auch der Home-Button der Schere zum Opfer fallen könnte. Touch ID könnte entsprechend vollständig fehlen oder in der oberen Taste integriert werden wie beim iPad Air.

Face ID könnte hingegen in einem Pro-Modell zum Einsatz kommen, welches zusätzlich ein besseres Display und Kamerasystem erhalten könnte. Auch der Wechsel zu USB-C wäre hier durchaus möglich, um die Tabletsparte im Bezug auf die Anschlüsse zu einen. Zu den jüngsten Gerüchten entwarf die Website Svet Apple ein Konzept und stellte das „iPad Pro mini“ in einem Größenvergleich mit dem iPad Pro (12,9") sowie dem iPad Air (10,9") gegenüber. Optische orientierte man sich am kantigen iPad-Pro-Design, was durchaus wahrscheinlich ist, da Apple es bereits für das iPad Air verwendete und damit die Tablets optisch vereinheitlichen könnte.

Ist das Design gelungen oder erwartet ihr beim iPad mini eine Veränderung gegenüber den anderen Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.