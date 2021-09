It's not a bug. It's a feature.

iPad mini 6: Deshalb ist das Display-Problem keines – sagt Apple

Dein iPad mini 6 scrollt nicht merkwürdig versetzt. Das ist ein Feature. Dies antworte zumindest Apple, nachdem sich zahlreiche frühe Käufer:innen in den sozialen Medien über das sogenannte „Jelly Scrolling“ beim kleinsten iPad beschwerten.