iOS 16: Das iPhone braucht eine Schlüsselbund-App für Passwörter

Jedes Update bringt neue Funktionen und dies merkst du besonders in der Einstellungen-App, die langsam überladen wirkt. Neben grundlegenden Systemeinstellungen findest du hier auch die Bedienungshilfen sowie die Einstellungen für nahezu alle Apple-Apps, deine Apple-Pay-Konfiguration und auch einen Passwortmanager, während Kreditkartendaten in den Safari-Einstellungen versteckt sind. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, dass Apple den Passwortmanager in eine eigene App auslagert und darin auch deine Kreditkarteninformationen integriert.

„Notizen“ ist kein Passwortmanager

Oft haben wir gehört, dass viele iOS-Nutzer:innen ihre Passwörter in der Notizen-App ablegen anstatt den integrierten Passwortmanager zu nutzen. Dadurch hast du zwar einen schnelleren Zugriff, aber sicher ist es nicht, da mindestens genauso oft auf den Passwortschutz für die Notiz verzichtet wird, obwohl dieser sowohl mit Touch ID als auch Face ID funktioniert.

Apple sollte daher in iOS 16 unbedingt die Passwörter und andere sensible Daten in eine externe App auslagern. Schon jetzt synchronisiert iCloud deine Passwörter zwischen den Geräten und einige Nutzer:innen setzen dennoch auf externe Lösung wie 1Password. Mit einer eigenen Schlüsselbund-App könnte Apple die Nutzer:innen auf die Sicherheitsfunktionen des integrierten Passwortmanagers hinweisen, der seit iOS 15 sogar als Zwei-Stufen-Authentifikator verwendet werden kann und permanent Einmalcodes generiert. Neben den schon jetzt integrierten Sicherheitshinweisen könnte die Anwendungen ebenfalls mitteilen, wenn für eine App oder Website die Zwei-Faktor-Authentifikation bereitsteht und somit vorhandene Funktionen nutzt.

Am Mac gibt es die Schlüsselbund-App bereits in den Dienstprogrammen, aber diese ist alles andere als einfach zu verwenden. Mit einer Anwendung für iOS könnte das Unternehmen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da sich iPad-Apps mittels Mac Catalyst einfacher auf den Mac übertragen lassen und damit die bisherige App ersetzen.

Daneben wünschen wir uns für die App eine Kategorisierung, um Daten nach Themen wie „Bank“, „Dokumente“ und mehr sortieren zu können. Apple könnte gleichzeitig auch Apple Pay sowie passwortgeschützte Notizen integrieren. Eine Schlüsselbund-Anwendung bietet großes Potenzial, wobei Apple schon jetzt in iOS einige Funktionen verteilt, die in einer App kompakt zusammenkommen können.

Was meinst du? Würdest du die Schlüsselbund-App nutzen oder schreibst du deine Passwörter ganz klassisch auf Zettel? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

