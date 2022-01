iOS 15.4: Apples Passwort-Manager braucht bald eine eigene App

Bereits im November 2021 haben wir den Wunsch geäußert, dass Apple eine separate App für die Verwaltung von Passwörtern einführt. Während wir uns damals schon Kategorien und mehr wünschten, führt Apple in Kürze mit iOS 15.4 ein weiteres gefordertes Feature ein: Notizen.

Apples iCloud-Schlüsselbund wird mit iOS 15.4 besser

Wenn du dich vollständig im Apple-Ökosystem befindest, ist es fraglich, ob du überhaupt einen Dienst wie 1Password benötigst. In der Einstellungen-App versteckt Apple seit langer Zeit das Passwörter-Menü, das deine Logindaten auf Wunsch sichert. Loggst du dich nämlich in eine App oder auf einer Website in Safari ein, dann kannst du die Daten im iCloud-Schlüsselbund und damit in den Einstellungen sichern. Daneben schlägt dir die Systemfunktion auch komplexe Passwörter vor, wenn du dich neu registrierst. Seit iOS 14 wirst du zusätzlich hingewiesen, wenn deine persönlichen Informationen bei Datenleaks aufgetaucht sind, sodass du dein Passwort schnell ändern kannst. 2021 kam dann unter iOS 15 die Funktion hinzu, Einmalcodes für die Zwei-Faktor-Authentifikation verschiedener Dienste zu generieren. Dadurch wurde beispielsweise der Google Authenticator überflüssig.

Mit iOS 15.4 erweitert Apple das Passwörter-Menü erneut. Öffnest du es nach dem Update in den Einstellungen und rufst deine Daten für eine beliebige Website auf, dann wirst du feststellen, dass eine neue Eingabefeld verfügbar ist. Darin kannst du Notizen festhalten. Dies können Antworten auf Sicherheitsfragen sein. Damit erhält das Menü ein weiteres Feature bekannter Passwortmanager.

Ob sich Apple nun doch entschließt, das Menü in eine separate App auszulagern, ist weiterhin unklar. Es bleibt zu hoffen, dass es sich hierbei um einen Zwischenschritt zur App handelt. Vielleicht sehen wir sie schon mit iOS 16 zur WWDC im Juni 2022.

Würdest du eher Apples Passwortmanager verwenden oder dann doch weiterhin bei 1Password bleiben? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

