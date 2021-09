iOS 15: Diese 7 Funktionen erscheinen erst später

SharePlay

Das größte und wohl auch komplizierteste Feature für FaceTime heißt SharePlay. Apple versprach damit, Menschen zu verbinden, indem sie gemeinsam Serien schauen, Musik hören oder Bildschirme teilen können. Alles soll dabei in Echtzeit synchron laufen, sodass jede:r FaceTime-Teilnehmer:in exakt an der selben Stelle zur selben Zeit ist. Auch ein Druck auf Pause soll sich auf alle anwenden. Was ambitioniert klingt, ist es wohl auch, sodass Apple die Funktion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hat.