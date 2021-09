Die beste Nachricht zu iOS 15 ist, dass du dich, anders als mit zuletzt iOS 13 und iOS 14, kaum wirst umstellen müssen. Es gibt keine radikalen Änderungen, sondern vor allem Verbesserungen und Aufwertungen. Wir glauben, dass Apple sich ganz bewusst dafür entschieden hat, ein ruhigeres Jahr einzuschieben. An Ideen für neue Apps und Funktionen wird es nicht mangeln. Dem iPhone insgesamt aber wird es guttun, wenn sich Apples Software-Entwickler:innen vorwiegend um Wartung und Produktpflege kümmern.

FaceTime als Killer-Feature?

Diese These wird unter anderem dadurch gestützt, dass Apple selbst nicht etwa irgendeine neue App in den Fokus rückt, sondern vor allem von neuen Funktionen in bestehenden Apps spricht. So schafft dann auch das altgediente und über viele Jahre eher stiefmütterlich behandelte FaceTime den Sprung auf die Headliner-Position des iOS-15-Festivals.

Die meisten Funktionen, die als neu benannt werde...