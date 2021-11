SharePlay: Apple erklärt neues Feature – Zahl unterstützter Apps wächst

Auf der WWDC 2021 stellt SharePlay das Highlight von iOS 15 dar, wurde aber kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Schlussendlich erschien die Funktion erst mit iOS 15.1 und wird laut Apple schon von einigen Apps unterstützt. Das Unternehmen schreibt dazu:

SharePlay, eine Vielzahl leistungsstarker Funktionen für gemeinsame Erlebnisse während eines FaceTime Anrufs, hat neue Möglichkeiten für Anwender:innen von Apple-Geräten eingeführt, um besser in Verbindung zu bleiben. Mit SharePlay-Unterstützung in Apple TV+, Apple Music und Apple Fitness+ sowie in vielen der beliebtesten Apps wie NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ und SHOWTIME, können Nutzer:innen während eines FaceTime-Anrufs gemeinsam mit Freund:innen Filme und Fernsehsendungen anschauen, Musik hören oder ein Training absolvieren. SharePlay lässt sich auf Apple TV ausweiten, sodass Nutzer:innen Inhalte auf dem großen Bildschirm anschauen können, während man FaceTime auf dem iPhone oder iPad nutzt. Mit der Unterstützung für das Teilen des Bildschirms können Anwender:innen auch gemeinsam im Internet surfen, Fotos ansehen oder ihren Freund:innen etwas in einer Lieblingsapp zeigen.

Wie Apple weiter ausführt, kannst du via SharePlay besondere Erlebnisse mit deinen Freund:innen sowie deiner Familie teilen. Veranstalte eine digitale Watchparty oder geht gemeinsam Fitness-Herausforderungen an. Dabei soll das Feature die Wiedergabe stets synchron halten. Dazu gibt es eine gemeinsame Wiedergabesteuerung. Sie erlaubt allen Teilnehmer:innen das Starten, Pausieren sowie Überspringen von Inhalten. Die Lautstärke kann jedoch jede:r Nutzer:in selbstständig festlegen. Spricht eine Person wird die Medienlautstärke zum besseren Verständnis reduziert.

Wenn Nutzer:innen lieber durchgängig Sound hören möchten, können sie einfach auf „Nachrichten“ in den FaceTime-Bedienelementen tippen, um ohne Unterbrechung zu einer gemeinsamen Unterhaltung zu springen. Jede:r Teilnehmer:in an der SharePlay-Session streamt direkt von der entsprechenden App auf seinem eigenen Gerät und liefert so Audio und Video in hoher Qualität. Apple TV unterstützt SharePlay, so dass Nutzer:innen gemeinsame Fernsehsendungen oder Filme auf dem großen Bildschirm ansehen können, während sie ihr persönliches Gerät verwenden, um mit Freund:innen über FaceTime in Verbindung zu bleiben.