Apple Karten: Jetzt kannst du Unfälle und Gefahrenstellen melden, aber keine Blitzer

Seit Jahren arbeitet Apple an der eigenen Karten-App und verbessert sie kontinuierlich, um auf Platzhirsch Google Maps aufzuschließen. Mit neuen Ansichten sowie praktischen Funktionen für Radfahrer:innen hat die Anwendung unter iOS 15 einige neue Tricks gelernt. Wie die Seite Macerkopf berichtet, gab Apple ein weiteres Feature frei und erlaubt nun in Deutschland und Spanien das Melden von Unfällen sowie Gefahrenstellen.

Bereits seit iOS 14.5 ist die Meldeoption schon in Australien, Brasilien, Singapur, Großbritannien, den USA sowie weiteren Ländern verfügbar und wird stetig in weitere Länder gebracht. In den meisten Gebieten wie auch in Spanien können Nutzer:innen zudem auch Blitzer melden. In Deutschland ist das Feature jedoch nicht verfügbar. Allerdings wird es wohl nicht lange dauern, bis Nutzer:innen Blitzer als „Gefahrenstellen“ melden.

So meldest du Unfälle oder Gefahrenstellen in Apple Karten

Grundsätzlich kannst du Unfälle und Gefahrenstellen auf mehrere Arten melden. Am offensichtlichsten ist die Meldung während der Navigation mit der Karten-App. Per Siri kannst du deinem iPhone mitteilen, dass ein Unfall voraus ist oder etwas auf der Straße liegt. Sollte eine Meldung vorliegen, kannst du Siri auch sagen, dass die Strecke wieder frei ist. Alternativ dazu kannst du neben der Ankunftszeit auf den Pfeil tippen und dann „Störung melden“ auswählen. Danach entscheidest du noch, ob es sich um einen Unfall oder eine Gefahrenstelle handelt. Liegt bereits eine Meldung vor, kannst du zusätzlich wählen, dass die Strecke wieder frei ist oder noch immer eine Gefahr besteht.

Auch eingeschaltete Navigation ist dies möglich, indem du neben dem Eingabefeld auf dein Profilbild tippst. Wähle dann „Meldungen > Störung melden“ aus. Entscheide wieder nach der Gefahrensituation. Hier kannst du den genauen Standort festlegen, weitere Informationen zur Störung geben und sogar Fotos hinzufügen, bevor du deine Meldung absendest.

