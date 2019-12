iOS 13.3 auch für den HomePod erschienen

Für den HomePod steht ab sofort iOS 13.3 zum Download bereit. Neben den üblichen Fehlerbehebungen gibt es zumindest für deutsche Nutzer keine Neuerungen. Amerikanische Anwender dürfen sich hingegen über eine Verbesserung der Erkennung von Stimmprofilen von Familienmitgliedern freuen. Zusätzlich erlaubt das Update auch, dass die Familienmitglieder individuell einstellen können, ob persönliche Anfragen erlaubt sind:

iOS 13.3 enthält u.a. folgende Fehlerbehebungen und Verbesserungen: Behebt ein Problem, bei dem die Musikwiedergabe bei einem Stereopaar nach einem Anruf möglicherweise nicht mehr fortgesetzt wird.

So aktualisieren Sie den HomePod

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr HomePod eingeschaltet ist. Öffnen Sie dann die Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Im Reiter „Zuhause“ tippen Sie nun oben links auf das Standort-Symbol. In neueren Versionen sehen Sie hier ein Symbol mit einem Haus. Scrollen Sie nun in den allgemeinen HomeKit-Einstellungen etwas nach unten, bis Sie den Eintrag „Softwareupdate“ sehen und tippen Sie ihn an. Aktivieren Sie gleich oben die Option „Updates autom. installieren“, damit Sie sich zukünftig um nichts mehr kümmern brauchen. Alternativ dazu ermöglicht Ihnen iOS 13 auch, dass Sie fest auf das HomePod-Icon im Reiter „Zuahsue“ drücken und von hier aus den Download starten können.

Nach kurzer Zeit wird Ihnen – wenn verfügbar – ein Update angezeigt. Neben der Versionsnummer werden Ihnen üblicherweise auch Details zu den neuen Inhalten genannt. Tippen Sie darunter auf den Update-Button, um die Aktualisierung in Gang zu setzen.



