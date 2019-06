06.06.2019 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



06.06.2019 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit wenigen Wochen gab es das Gerücht, dass Apple die „iPhone-Suche“ und „Freunde“ in einer App zusammenlegen wird. Dies bestätigte das Unternehmen im Rahmen der WWDC-Keynote am Montag. Gleichzeitig kündigte man eine weitere interessante Funktion an, die das Auffinden von verlorenen oder gestohlenen Apple-Geräten auch dann ermöglichen soll, wenn diese offline sind. Apple gab hierzu nun weitere Informationen preis.

Aus zwei mach eins. Diesen Gedanken verfolgt Apple bei der neuen „Suchen“-App. Längst überfällig vereint Sie die „iPhone-Suche“-App mit der „Freunde“-App und wird darüber hinaus auch die Offline-Suche von Apple-Geräten wie dem iPad, Mac, iPhone und mehr ermöglichen.

So funktioniert die Offline-Suche ab iOS 13

Wenn Sie aktuell ein Gerät verlieren oder wenn es gestohlen wird, können Sie nur hoffen, dass es sich in einem WLAN befindet oder dass eine Mobilfunkverbindung samt GPS-Signal besteht und dass das Gerät eingeschaltet ist. Mit iOS 13, iPadOS und macOS Catalina ist dies keine Notwendigkeit mehr.

Laut Apple wird dies zusammen mit anderen Apple-Nutzern ermöglicht. Sobald Sie Ihr Gerät über die „Suchen“-App als „Verloren“ markiert haben, kann das Apple-Gerät eines anderen Nutzers das Bluetooth-Signal Ihres Geräts abfangen und die Standortdaten an Sie übermitteln. Dies geschieht automatisch im Hintergrund und ist vollkommen anonym für Sie und den anderen Apple-Nutzer.

Zudem soll der Prozess von Ende-zu-Ende verschlüsselt sein, sodass die Daten aller Nutzer geschützt werden. Diese Verschlüsselung sorgt jedoch für ein Problem. Sie benötigen mindestens ein weiteres Apple-Produkt, um die Standortdaten wieder entschlüsseln zu können. Dadurch soll nicht einmal Apple in der Lage sein, den Standort herauszufinden. Weitere Details hierzu hat die Website Wired erfahren. Diese können Sie hier nachlesen.

Lesetipp iOS 13 macht iPhone und iPad zur mobilen PlayStation 4 Auf der WWDC kündigte Apple am Montag an, dass ab Herbst der DualShock 4 der PlayStation 4 sowie der „Xbox One S“-Controller auf dem Apple TV... mehr

Apples Tracking-Geräte für Gegenstände

Apples letztes großes Event war zwar erst vor wenigen Tagen, aber das nächste nähert sich bereits und dürfte neben neuen iPhone-Modellen, einer neuen Apple Watch auch ein weiteres Gerät mit sich bringen. Schon vor wenigen Wochen berichteten wir, dass Apple an einem Tracker für Gegenstände arbeitet, die dann in der neuen „Suchen“-App auftauchen werden.

Die Website 9to5Mac hat dazu die erste iOS-13-Beta durchsucht und wurde schnell fündig. Laut der Seite könnte das Produkt „B389“ später in diesem Jahr erscheinen. Ein Codeschnipsel aus der Beta verweist auf ein Gerät vom Produkttypen „Tag1,1“, was als klarer Hinweis auf den Tracker zu deuten ist. Ähnlich wie die AirPods soll sich dieser mit dem iPhone oder iPad verbinden, wenn das iOS-Gerät in die Nähe des Trackes gehalten wird. Dieses wird dann zur Apple-ID hinzugefügt und kann individuell benannt werden. Beispielsweise sollen Nutzer auch eine Benachrichtigung erhalten können, wenn Sie sich zu weit von dem Tag entfernen. Zudem konnte aus der Beta auch eine Platzhalter-Bild des Tags extrahiert werden:

(Bild: Apple / 9to5Mac)

Anzeige