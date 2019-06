Auf der WWDC kündigte Apple am Montag an, dass ab Herbst der DualShock 4 der PlayStation 4 sowie der „Xbox One S“-Controller auf dem Apple TV genutzt werden können. Dies war jedoch nur die halbe Wahrheit. Beide Spielecontroller lassen sich nämlich mit iOS 13 und iPadOS auch am iPhone oder iPad verwenden, sodass kein MFi-zertifizierter Controller notwendig ist. Besonders im Zusammenhang mit Sonys „Remote Play“-App dürfte diese Neuerung äußerst interessant sein.