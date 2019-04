17.04.2019 - 16:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In diesem Jahr könnte uns ein weiteres Mal eine neue App erwarten. Anders als bisher soll diese nicht zusätzlich kommen, sondern soll zwei andere Apps ersetzen. Unter dem Codenamen „GreenTorch“ wird die App aktuell von Softwareingenieuren des Unternehmens getestet. Einem aktuellen Bericht zufolge soll Apple auch an neuer Hardware arbeiten, die dann zur neuen App ganz einfach hinzugefügt werden kann.

Aus anonymen Quellen hat die Website 9to5Mac erfahren, dass Apple zwei Apps zu einer neuen App zusammenfügen wird und daneben noch mit neuen Funktionen versehen wird. Bei den beiden Apps handelt es sich um die „iPhone-Suche“ sowie „Freunde“. Während „iPhone-Suche“ sämtliche Apple-Geräte aus der Familie anzeigt, lassen sich in „Freunde“ auch Standortfreigaben mit Freunden teilen. Besonders die „iPhone-Suche“ ist sehr nützlich, wenn Ihnen ein Gerät gestohlen wurde oder sie es verloren haben. In diesem Fall können Sie es auf einer Karte lokalisieren, sperren, löschen, einen Ton darauf abspielen oder eine Nachricht anzeigen lassen.

Die neue App soll sämtliche dieser Funktionen beinhalten und erweitern. Laut der Website soll die Suche auch Geräte auffinden können, die weder mit einem WLAN noch einem mobilen Datennetz verbunden sind. Apple könnte diese Funktion „Find Network“ nennen. Zusätzlich wird auch die Freunde-App vollständig integriert, sodass Sie Ihren Standort mit Freunden teilen, Anfragen zum Standort stellen oder standortbasierte Benachrichtigungen aktivieren können. Alles in nur einer App.

Neue Hardware für die neue App

Besonders interessant dürfte jedoch die Tatsache sein, dass Apple mit der neuen Anwendung nicht nur Apple-Produkte tracken möchte. Vielmehr sollen alle Gegenstände in die App integriert werden können. Dazu arbeitet das Unternehmen an einer neuen Hardware, die unter der Bezeichnung „B389“ entwickelt wird.

Dabei soll es sich um ein spezielles Tag handeln, das an jedem beliebigen Gegenstand befestigt werden kann. Der Sticker soll sich dann an den iCloud-Account koppeln lassen. Der Kopplungsprozess soll dabei erfolgen wie bei den AirPods. Er muss nur in die Nähe des iPhone gebracht werden und schon lässt er sich verbinden. Für die Tags sollen sich Benachrichtigungen einrichten lassen, die Sie bei zu großem Abstand informiert. Damit jedoch nicht ständig Mitteilungen eintrudeln, können Sie auch sichere Standorte wie Ihr Zuhause festlegen. Zudem soll sich der Standort von Gegenständen auch mit Familienmitgliedern teilen lassen.

Zusätzlich soll es auch einen „Verloren“-Modus geben. In diesem können andere iPhone-Nutzer durch einen Scan die Kontaktinformation des Besitzers erhalten. Zeitgleich wird auch der Besitzer über den Fund benachrichtigt.

Während 9to5Mac keine genauen Informationen zur Veröffentlichung erhalten hat, könnte sowohl die App als auch der Tag schon in diesem September vorgestellt und veröffentlicht werden.

