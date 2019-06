07.06.2019 - 17:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.06.2019 - 17:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit mehreren Jahren ist Apple hoch motiviert, um Hard- und Software für alle Menschen gleichermaßen bedienbar zu machen. Hierzu führte man im Laufe der Zeit allerlei Bedienungshilfen ein, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen unterstützen sollen. Mit den neuen Betriebssystemen halten daher weitere Neuerungen wie eine umfassende Sprachsteuerung und spezielle Einstellungen für farbenblinde sowie bewegungssensitive Menschen Einzug.

Auch 2019 arbeitet Apple weiter an den Bedienungshilfen und bessert hier in einigen Bereichen nach. Auf der einen Seite bringt man die „Bedienungshilfen“ nun auf die erste Seite der Einstellungen und verbessert dadurch das grundsätzliche Auffinden der Optionen. Auch innerhalb der „Bedienungshilfen“ herrscht ab iOS 13 mehr Ordnung. Apple unterteilt hier in „Sehen“, „Physisch und Motorisch“, „Hören“ sowie „Allgemein“. Darunter befinden sich nun weitere zusammengefasste Optionen, die nach Themengebieten aufgeteilt und leicht zu verstehen sind.

Feinere Einstellungen für Animationen und Bewegungen

Seit wenigen Software-Generationen lassen sich die Animationen sowie Bewegungen systemweit reduzieren. Dabei werden nahezu alle Animationen beim Öffnen und Schließen von Apps abgemildert und verändert. Daneben wird auch der Parallaxeffekte, der durch Neigen des Geräts Elemente auf dem Home-Bildschirm bewegt entfernt.

Neu hinzugekommen ist dabei jedoch die Option „Überblenden bevorzugt“. Hierdurch wird die Einschub-Animationen beim Wechseln zwischen Bedienebenen durch sanfte Überblendungen ersetzt. Zusätzlich kann ab iOS 13 auch die automatische Wiedergabe von Videos im App Store und anderen Stellen deaktiviert werden. Die Neuerung wird auch als API für Entwickler angeboten, damit diese die Einstellung automatisch in die Apps übernehmen können.

Lesetipp macOS Catalina: Sidecar-Feature funktioniert nur auf neueren Macs Seit mehreren Jahren erweitern Duet Display oder Luna Display den Mac auf das iPad-Display. Mit iPadOS und macOS Catalina wird Apple nun seine... mehr

Neue Option für farbenblinde Menschen

Bereits vor einiger Zeit für Apple Farbfilter ein, die farbenblinden Menschen dabei helfen sollen, Farben voneinander zu unterscheiden. iOS 13 führt eine weitere Option ein. Hier lässt sich demnächst „Ohne Farben differenzieren“ aktivieren. Dies sorgt dafür, dass Bedienelemente, deren Bedeutung ausschließlich durch Farben kenntlich gemacht werden, durch Alternativen ersetzt werden.

Anzeige