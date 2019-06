06.06.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



iOS 13 gehört wohl zu den größten Software-Veröffentlichungen der letzten Jahre für das iPhone. Wie bei den meisten Updates fallen einmal mehr alte Geräte aus dem Update-Zyklus hinaus, während andere nicht alle Funktionen erhalten. Dies dürfen in diesem Jahr sogar schon „iPhone X“-Nutzer spüren. Auf der anderen Seiten können sich aber auch Besitzer eines iPod touch schwer ärgern, wenn dieser vor dem Generationenwechsel erworben wurde.

Der iPod touch: Ein Wackelkandidat

Der iPod touch erhielt in der letzten Woche überraschend doch noch eine neue Modellgeneration. Bis auf den neueren A10 Fusion änderte Apple nichts an der bekannten Formel und erntete daher einige Kritik – nicht nur für den Preis. Schlimmer trifft es hingegen Nutzer, die in den letzten Woche erst einen iPod touch kauften. Laut der offiziellen Website zu iOS 13 wird die 6. Generation nämlich nicht mehr unterstützt und somit werden die kürzlichen Käufer nicht in den Genuss des Dark Modes sowie weiterer neuen Funktionen kommen.

iOS 13: iPhone X wird nicht alle Features erhalten

Doch auch der neue iPod touch (7. Generation) wird nur einen Teil der iOS 13-Features erhalten. Gleiches gilt aber auch für alle iPhone-Modell vor dem iPhone XS und XR sowie für alle iPad-Modelle ohne Apples A12(X)-Chip. Speziell zeigte Apple während der Keynote am Montag die neuen Funktionen von ARKit 3. Dazu gehören Motion Capturing, die simultane Nutzung von Front- und Rückkameras, Gesichtstracking für mehrere Personen sowie die Überlagerung von AR-Inhalten vor und hinter Personen.

Dies hörte sich alles sehr gut an, aber das Kleingedruckte auf der zugehörigen Entwicklerseite dämpfte sofort wieder die Stimmung. Demnach können die genannten Funktionen nur auf Geräten mit den A12/A12X Bionic Chips, ANE und TrueDepth Kamera umgesetzt werden. Konkret bedeutet das, dass nur das iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und die beiden 2018er „iPad Pro“-Modelle die vollen Funktionen von ARKit 3 erlauben.

Diese Einschränkung ist genauso ärgerlich wie auch verständlich. Die Umsetzung der Features in Echtzeit erfordert allerlei Rechenpower, die vermutlich nur die neuesten Geräte bereitstellen können.

