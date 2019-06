04.06.2019 - 22:33 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Startup-Unternehmer Sapper hat's drauf. (Bild: Paperlike)

Paperlike ist die Antwort von Jan Sapper auf das iPad Pro und den Apple Pencil. Die raue Folie verspricht ein dem Schreiben auf Papier nachempfundenes Schreibgefühl mit dem Stylus von Apple auf dem glatten Display des iPad. Zudem ist Paperlike zugleich eine Erfolgsgeschichte von der Idee über die Anschubfinanzierung auf Kickstarter verbunden mit smartem Marketing auf YouTube. Aber jenseits der Erfolgsgeschichte bleibt die Frage: Hält die Folie, was sie verspricht?

Die iPad-Folie Paperlike ist ein Nischenprodukt, für den Tablet-Nutzer, der mit dem Apple Stylus ein Schreibgefühl wie mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier erleben möchte. Der Gründer Jan Sapper stieg beim Hamburger Cloud-Startup Protonet aus, um seine Schutzfolie für das iPad durch Kickstarter und YouTube-Influencer in die Köpfe der Kunden zu bringen, wie der Branchendienst OMR.com ausführt.

Auch Mac Life hatte über die Kickstarter-Kampagne berichtet und damit das innovative Produkte quasi von der ersten Stunde an begleitet. Doch gegenüber OMR plaudert Sapper aus dem Nähkästchen und erklärt, wie seine Online-Marketing-Strategie gestrickt war. Im ersten Jahr erhielten YouTuber, die jemals ein iPad-Review gepostet hatten, ein Produktmuster der Paperlike-Folie. Diese erste Stufe vervierfachte den Umsatz nach der Kickstarter-Kampagne auf 20.000 Euro.

Paperlike stark durch Sponsoring bei YouTube

Mit dem nächsten iPad im Oktober 2018 kombinierte Sapper Sponsorings in iPad-Reviews mit einem Rabattcode für die Zuschauer des jeweiligen Videos. Im Schnitt kostet diese Form des Marketings rund 2000 Euro pro YouTuber mit 150.000 bis 800.000 Abonnenten auf der Plattform. Diese Strategie hätte den Umsatz noch einmal vervierfacht. Andere Plattformen wie Facebook, Google-Suche und Instagram hätten noch nicht so viel Beachtung in der Vermarktung der iPad-Folie erhalten.

Paperlike wird, genau wie eine übliche Schutzfolie, einfach auf das iPad geklebt und soll ein angenehm authentisches Papiergefühl beim Malen auf dem iPad garantieren. Die Haptik und vor allem der etwas festere Widerstand beim Schreiben und Zeichnen machen laut der YouTuber Spaß. Auch soll die Paperlike-Folie Spiegelungen und Fingerabdrücke vermeiden.

Paperlike-Folie: Idee top, Produkt „so lala“

Im Mac-Life-Test kam die Folie übrigens nicht allzu gut weg. Nicht nur, dass sie das Display merklich abdunkelt, was zu einem erhöhten Stromverbrauch führt. Auf unseren Testgeräten war ein deutliches buntes Rauschen zu erkennen, vor allem auf hellen Hintergründen. Dass alle Folien dieser Art technisch bedingt mit solchen Effekten zu kämpfen haben, macht das einzelne Produkt jedoch nicht besser nutzbar. Bei paperlike.com kommen allerdings mehr als 1500 zufriedene Kunden zu einem anderen Ergebnis.

Paperlike kostet für iPad 29 Euro und wird in Deutschland frei von Versandkosten geliefert.

