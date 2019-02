Innovation (Bild: Rawpixel)

Wie innovativ ist eigentlich Samsung? Vor kurzem präsentierte Samsung eine Reihe neuer Smartphones und weiterer Gadgets, die Apples iPhone Konkurrenz machen sollen. Nach dem ersten Blick gab es einige Fans beider Lager, die die üblichen Positionen einnahmen. Doch während manche jetzt behaupten, dass Samsung innovativer sei als Apple, lohnt sich ein genauerer Blick. Denn wirklich innovativ ist der koreanische Konzern „leider“ nicht. Wir wollen Ihnen in diesem Meinungsstück trotzdem ein paar Fakten liefern, die unserer Argumentation Nachdruck verleihen.

Wie innovativ sind die neuen Galaxy-Smartphones? Alleine an dieser Frage kann man sich abarbeiten. Wir wollen es aber nicht dabei belassen, zumindest aber damit beginnen.

Ist der Fingerabdruckscanner im Display innovativ?

Ein Feature, das bei zwei von drei S10-Modellen integriert ist, ist der Fingerabdruck-Sensor im Display. Auch bei Apples iPhone wurde eine Weile spekuliert, ob der Hersteller nicht so eine Funktion integrieren möchte. Apple hat sogar Patente für vergleichbare Funktionen eingereicht.

Entsprechende Prototypen von Herstellern, die wie Synaptics auch Trackpads für Laptops anbieten, gab es schon einige Jahre. Und doch hat sich niemand daran getraut. Es gab nämlich einige Hürden zu überwinden. Ist nun die Verwendung von Samsung innovativ? Leider nicht. Denn es gibt bereits seit letztem Jahr diverse Smartphone-Modelle, die solche Scanner nutzen, wie zum Beispiel das Vivo X21 oder das Huawei Mate 20 Pro. Die Technologie hat aber auch Ihre Grenzen. Denn ähnlich einem Home-Button muss man bei den Geräten den Finger auf einer bestimmten Stelle ablegen. Man kann also nicht überall auf dem ganzen Display das Gerät entsperren. Und an der Systematik hat sich leider nichts geändert. Das heißt Apples Touch ID mit der Secure Enklave hat immer noch entscheidende Vorteile in der Sicherheit.

Dass Samsung nun auch einen Fingerabdruck-Scanner im Display nutzt, ist kein Indiz für die Innovation des Unternehmens.

Sind die vielen Kameraobjektive innovativ?

Apples iPhone hat momentan zwei Kameraobjektive auf der Rückseite. Samsung hat auf den neuen S10-Modellen mal 3 (S10, S10+) und mal 2 (S10e) Objektive integriert. Doch schon letztes Jahr wurden auch Android-Smartphones mit vier Objektiven vorgestellt, auch von Samsung. Diese Zahl allerdings ist absolut kein Indikator, weder für Qualität noch für Innovation.

Denn die geschieht bei den Kameras vor allem auf Seite der Modulanbieter. Die Hersteller kaufen meist nur Module ein und passen die Software darauf an. Wenn man in diesem Bereich Innovation antrifft, dann zuletzt wahlweise bei Apple oder bei Google und die größte Innovation in diesem Bereich findet zuletzt vor allem im Bereich Software statt.

Sind Samsungs Smartphones-Kameras eine Innovation? Nein. Denn die Module nutzen die Technologie von Drittherstellern. Samsung kauft lediglich „gute Qualität“ ein und verfügt deshalb immer über gute Smartphone-Kameras.

Sind Samsungs Smartphone-Akkus innovativ?

Apple wird immer vorgeworfen, dass iPhone-Akkus viel zu klein seien. Samsung bietet hingegen oft größere Akkus in seinen Smartphones an. Doch die reine Kapazität ist leider kein Indikator für Innovation. Dazu kommt, dass die Hersteller die Produktion der Akkus dann bei Drittherstellern in Auftrag geben.

Apple hat demgegenüber insofern einen Innovationsvorteil, da das Unternehmen mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch realisieren kann. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren, auch am Chip-Design. Die Batterien bei Apples Geräten wurden über Jahre in der Regel immer kleiner. Dazu meldete der Konzern aus Cupertino auch Patente in diesem Bereich an, die aber vor allem bei den Laptops des Konzerns auch in der Praxis Anwendung fanden.

Wie innovativ sind Samsungs Prozessoren?

Diese Frage zu beantworten ist so einfach nicht. Allerdings gibt es Indizien, die zeigen, dass Samsung bei seiner „Chipherstellung“ nicht federführend ist, im Gegenteil.

Ein Indiz, das vor allem die Innovation bei der „Fertigung“ betrifft, liefert gerade Apple mit seinen Entscheidungen in den letzten Jahren, ausschließlich auf TSMC als Chipproduzent zu setzen. Samsung bleibt außen vor, da es kommendes Jahr noch keine Serienproduktion im 5nm-Fertigungsprozess gewährleisten kann.

Doch es gibt auch andere Hinweise, dass Samsung noch nicht so innovativ ist beim „Chipdesign“. Das Unternehmen kauft für manche Smartphones nur Chips von der Stange. Für manche Märkte nutzt es aber seine eigenen Exynos-Chips, so auch bei den Galaxy-Modellen für den europäischen und speziell deutschen Markt. Die Chips haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie sowohl bei der Energieeffizienz als auch beim Leistungspotenzial sogar hinter den Chips von Qualcomm zurückblieben.

Ganz anders bei Apple. Das Unternehmen hat vor ein paar Jahren begonnen, eigene Prozessoren zu entwickeln. Offenbar hatten die Beteiligten um Tim Cook sowohl mehr Glück als Samsung, als auch mehr Ideen. Denn Apple produziert mittlerweile Chips für Smartphones und Tablets, die leistungsfähiger sind als 80 Prozent der Notebook-Chips am Markt. Ein Laptop mit ARM-CPU von Apple ist nur noch eine Frage der Zeit.

Kaufen mit Verstand

Ein Aspekt, bei dem man aber tatsächlich Samsungs Innovationslosigkeit ablesen kann, ist das Firmengeflecht. „Samsung Display“ ist noch eine Option für manche Hersteller, wenn es um Displays geht. Aber schon bei Speicherchips haben sich Firmen nach Alternativen umgesehen.

Samsung versuchte aber, zur Eier legenden Wollmilchsau zu werden und ist damit gnadenlos gescheitert. Marken wie Harman Kardon oder AKG gehören zur Firma. Kopfhörer, die das Unternehmen bei seinen Smartphones beilegt, verwendeten zuletzt Technologie von AKG. Die Innovation ist aber nicht Samsungs „Mist“ gewachsen. Natürlich kauft auch Apple Firmen auf, aber mit Verstand. Das Unternehmen aus Cupertino hatte Beats nicht wegen den Kopfhörern oder der Audiotechnologie übernommen, sondern wegen der Vertriebsstrukturen für das Musikstreaming. Apple hatte selbst bereits hochwertige Audiotechnologie in seinen Kopfhörern, viele Beobachter sagen sogar, dass die Beats-Technologie eher minderer Qualität sei.

Ganz besonders macht sich an der Übernahme von Viv bemerkbar, wie wenig Innovation bei Samsung vorherrscht. Viv heißt heute Bixby und ist lange keine Konkurrenz zu Siri oder Alexa oder dem Google Assistant. Viv wurde von Teilen der ehemaligen Siri-Väter entwickelt, nachdem diese Apple verlassen hatten. Was sich anfangs toll anhörte, konnte aber über mehrere Jahre nicht richtig in die Produkte Samsungs integriert werden. Natürlich ist es nicht selbsterklärend. Doch erst vor kurzem stellte Samsung Bixby auch in deutscher Sprache vor, drei Jahre nach der Übernahme der Viv-Technologie. Dass die Integration so viel Zeit benötigt, liegt auch daran, dass bei Samsung die Zahnräder nicht so sehr ineinander greifen, und natürlich auch, dass man die Folgen von derlei Einkäufen nicht absehen kann. Auch aus diesem Grund übernimmt Apple ungerne große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die man erst lange mit den Mitarbeitern des eigenen Unternehmens koordinieren müsste.

Innovation sieht anders aus

Wenn Sie sich den Mac Pro im „Mülleimer“-Design ansehen, der mittlerweile leider zum Alteisen gehört, dann entdecken Sie aber auch dort Innovation. Und zwar entwickelten Apples Ingenieure ein sehr intelligentes Design zur Kühlung von PC-Komponenten, die „so ähnlich“ mittlerweile auch im iMac Pro oder in MacBook Pro zum Einsatz kommen. So erlaubt Apple hohe Leistung bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung durch die Lüfter. Wenn man sich Laptops anderer Hersteller ansieht und deren Geräuschpegel und Stromkonsum misst, liegt Apple vorne.

Selbst solche „kleinen“ Innovationen lässt Samsung vermissen. Denn auch wenn oft auf den ersten Blick etwas „innovativ“ wirkt, dann ist es entweder „unausgereift“, „nicht neu” oder aber nur „eingekauft“. Dabei wäre es wirklich wichtig, wenn mehr Unternehmen wie Google oder Amazon in manchen Bereichen den Druck auf Firmen wie Apple oder Microsoft erhöhen. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft.

Lassen Sie uns gerne auch Ihre Meinung wissen.

