iCloud Drive Folder Sharing in macOS 10.15 kommt erst 2020. Die Funktion zum Teilen von Ordnern könnte am iPhone aber noch dieses Jahr auf Nutzer warten. Als Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference seine neuen Betriebssysteme vorstellte, freuten sich Zuschauer besonders über die Möglichkeit, individuelle Ordner mit Freunden, Bekannten und Kollegen zu teilen. Das sogenannte „Folder Sharing“ (dt. Ordner teilen) ist bei Anbietern wie Dropbox und Co. sehr beliebt, erlaubt es doch die Weitergabe von Dateien relativ einfach. Nun verzögert sich die Implementation in Apples Betriebssystemen jedoch.