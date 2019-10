MacOS Catalina auf dem MacBook Pro (Bild: Apple)

macOS 10.15 Catalina: Das kann das Betriebssystem für den Mac. Haben Sie im Juni die Worldwide Developers Conference verfolgt? Falls ja, dann dürfte Sie nun nicht mehr ganz so viel überraschen. Das neue macOS bietet unter anderem eine grundlegende Kompatibilität zu Apps vom iPad. Auf iTunes, wie Sie es kennen. Bildschirmzeit von iOS kommt ebenfalls zu macOS herüber, und schmiert Ihnen die Nutzungszeit von Apps aufs Butterbrot. Sie können sich auch auf die Nutzung des iPads als Zweitbildschirm mit Sidecar freuen, genauso wie die Möglichkeit, Apps und Funktionen mittels der Apple Watch zu autorisieren. Am 3. Oktober gab Apple die Golden Master für Entwickler frei. Heute dann kommen auch Endverbraucher in den Genuss.

Apps vom iPad sind kompatibel zu macOS

Wir wollen die Pferde nicht scheu machen. Denn noch lange sind nicht grundsätzlich alle Apps einfach so kompatibel. Aber: Wenn Entwickler sich entscheiden, diese auch am Mac anzubieten, könnten Sie davon profitieren, indem Sie sie nur einmal kaufen müssten. Auch bedeutet dies, dass manche Software, die es bislang nur für iOS gab demnächst trotzdem auch für den Mac erscheint.

iTunes war einmal…

iTunes ist indes Vergangenheit. Allerdings sind die Funktionen der Software immer noch im Betriebssystem enthalten. Wenn Sie Ihr iPhone, iPad oder Ihren iPod am Mac anschließen, dann dient der Finder nun zum Synchronisieren von Inhalten. Ansonsten finden Sie in dedizierten Musik-, Podcast- und TV-Apps die entsprechenden Inhalte.

Halten Sie Ihre Nutzungszeit im Blick

Kennen Sie die „Bildschirmzeit“-Funktionalität von iOS? Diese hat Apple mit macOS 10.15 nun auch auf den Mac herübergebracht. So können Sie beispielsweise als Familienoberhaupt die Nutzung Ihrer Kinder, aber natürlich auch die eigene zeitlich einschränken.

Bildschirmzeit jetzt auch mit macOS Catalina (Bild: Apple)

Sidecar: Das iPad als Zweitbildschirm nutzen

Apple macht es vor und viele Entwickler hoffentlich nach. Zusammen mit dem neuen iPadOS können Sie das iPad als Zweitbildschirm für den Mac verwenden. Das funktioniert dank Sidecar sehr einfach und aber doch auch wieder auf Apple-Weise. Denn den Rand des Displays am Tablet können Sie nicht verwenden, stattdessen hinterlegt Apple dort das Dock mit Apps vom Mac und eine Art Menüleiste mit Funktionen.

Mit Sidecar das iPad als Zweitbildschirm am Mac nutzen (Bild: Apple)

Apps und Funktionen mit der Watch autorisieren

Am Mac gibt es noch kein Face Time, sehr wohl aber an manchen Geräten Touch ID. Apple räumt mit macOS Catalina nun aber noch weitere Möglichkeiten ein, Apps und deren Funktionen mit der Apple Watch zu autorisieren. Sie tragen eine Watch? Dann kann es sehr gut sein, dass Sie bald bei Ihrem Passwortmanager oder Ihrem verschlüsselten Tagebuch kein Passwort mehr eingeben müssen.

Finden Sie Ihre Geräte

Darüber hinaus bohrte Apple sowohl in iOS als auch in macOS die ehemals nur „Finde mein iPhone“ genannte Funktion auf. Sie können darüber nun auch am Mac Personen oder Geräte suchen und finden.

Weitere Änderungen: Fotos, Notizen und mehr

Die Notizen-App in macOS bekommt wie auch in iOS eine bessere künstliche Intelligenz spendiert und zusammen damit neue Foto-Übersichten, die auch das Teilen mit Freunden und Verwandten noch vereinfachen.

Die Notizen-App wird ebenfalls übersichtlicher und deren Suche noch cleverer. So findet sie beispielsweise auch, was sie auf Bildern erkannt hat, die Sie Ihren Notizen hinzufügen.

Mail, die Erinnerung-App und viele weitere wurden ebenfalls überarbeitet. Ziel ist es, durch kleine, feine Änderungen, Sie noch produktiver zu machen. Am besten, sie probieren macOS 10.15 Catalina unmittelbar aus. Oder Sie warten noch ein wenig, in der Hoffnung, dass etwaige Kinderkrankheiten bis dahin ausgemerzt sein werden.

Anzeige