Dieser USB-C-Hub ist ein Muss für Nutzer eines MacBook Pro und iPad Pro

Seit Apple 2015 das 12" MacBook mit USB-C ausstattet, bieten zahlreiche Hersteller Docks und Hubs an, um die wenigen Anschlüsse zu erweitern und Adapter überflüssig zu machen. Dazu gehört auch Hyper. Nun aktualisierte der Zubehörhersteller den beliebten HypeDrive Duo USB-C-Hub und macht es deutlich besser.

Praktischer Kantenschutz integriert

Optisch passt sich der Hub an das MacBook an und bietet zudem einen magnetischen Halter, der für zusätzlichen Schutz der Kanten sowie mehr Sicherheit sorgen soll. Hyper verlängerte dazu die beiden USB-C-Anschlüsse, sodass sich der Hub ohne den Halter auch mit zahlreichen Schutzhüllen verwenden lässt.

HyperDrive Duo USB-C-Hub bietet zahlreiche Anschlüsse

Anders als gewohnt nimmt der USB-C-Hub gleich zwei Anschlüsse in Beschlag und erweitert dadurch die Anschlussmöglichkeiten ungemein. Über die beiden USB-C-Ports kann das MacBook oder iPad Pro auch geladen werden. Jedoch bietet nur ein Port die volle Thunderbolt-3-Funktionalität mit bis zu 100W, während der andere nur 60W erlaubt. Daneben sind auch zwei USB-A-Anschlüsse sowie Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten vorhanden. Der HDMI-Port ist für 4K bei 60 Hz ausgelegt.

Hyper legt zudem eine USB-C-Verlängerung bei, damit man auch ein iPad Pro anschließen kann, wobei dennoch die meisten Anschlüsse funktionieren sollen.

Wie der Vorgänger ist es in Silber und Space Grau verfügbar und kostet 100 US-Dollar. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist in Kürze zu einem ähnlichen Preis zu erwarten.