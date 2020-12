HomePod mini: Diese neuen Feature darfst du von OS 14.4 erwarten

Als Apple den HomePod mini im Oktober 2020 ankündigte, stellte man zahlreiche neue Funktionen wie das Intercom-Feature. Unter anderem zeigte man aber auch ein Feature, das bislang nur in abgeschwächter Form für die Nutzer bereitsteht: Die Audioübergabe zwischen dem iPhone und dem HomePod. Bislang funktioniert dies schon ganz gut, aber zukünftig versprach man den U1-Chip stärker einzusetzen.

Was bringt OS 14.4 für den HomePod mini?

Die Kollegen von 9to5Mac konnten die neue Beta für den HomePod mini bereits ausprobieren und zeigen sich erstaunt über die Integration. Nutzt man ein iPhone 11 oder neuer soll zukünftig nicht mehr nur ein Banner für die Audioübergabe angezeigt werden. Stattdessen soll dieses schon bei größerer Entfernung auf dem Bildschirm erscheinen, während man beim Näherkommen ein haptisches Feedback erhält, das mit zunehmender Nähe stärker spürbar wird.

Wie es weiter heißt, leuchtet dann auch der HomePod mini schon auf und signalisiert damit seine Bereitschaft zur Übergabe. Dabei wird auch das Licht auf der Oberseite stärker, umso näher man das iPhone heran bewegt. Das Banner auf dem iPhone zeigt währenddessen übrigens den Standort des HomePods, ein HomePod-Icon, den aktuellen Musiktitel sowie ein kleines Albumcover an. Tippt man es an, vergrößert sich die Anzeige. Dies geschieht auch, wenn man das iPhone direkt an den HomePod mini hält. Die neue Anzeige lässt dich dann weitere Einstellungen vornehmen. Ein neuer Button soll dann alternativ die Übergabe zwischen den Geräten einleiten können.

Besonders interessant ist jedoch auch, dass dies nicht nur für die Musik-App funktioniert, sondern auch für andere Anwendungen mit Audiowiedergabe wie beispielsweise YouTube. Zudem sollen sich auch Anrufe auf diese Art vom iPhone auf den HomePod übergeben lassen, sodass der Smart Speaker als Freisprecheinrichtung fungiert. Ob weitere Funktionen für den U1-Chip geplant sind, bleibt aktuell abzuwarten.