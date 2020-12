Apple veröffentlicht erste Beta zu macOS Big Sur 11.2

Nachdem Apple Anfang der Woche iOS 14.3 sowie weitere Update für alle Apple-Geräte freigab, stehen nun schon erste Betas für kommende Updates für Entwickler bereit. Dazu gehört auch macOS Big Sur 11.2 für den Mac.

Welche Neuerungen bringt macOS Big Sur 11.2?

Aktuell ist leider noch nichts über Neuerungen in macOS 11.2 bekannt. Laut Apple soll es Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen aufweisen, nachdem Version 11.1 in dieser Woche die Unterstützung für die AirPods Max, neue Wallpaper und auch die Datenschutzlabels in den App Store brachte. Eventuell bereitet das Unternehmen damit neue Geräte und Funktionen vor, die man derzeit noch nicht zeigen möchte, da der Versionssprung zu groß für eine simple Leistungsverbesserung erscheint.

So installierst du die neueste Beta zu macOS Big Sur

Entwickler können die neueste Version aus dem Apple Developer Center beziehen. Ist das Profil einmal installiert, dann klappt das Update auf die neueste Beta auch ohne erneuten Besuch der Website. Die Update-Option findest du dann in den Systemeinstellungen unter „Softwareupdate“.

Das ist neu in macOS Big Sur

macOS Big Sur bietet eine neue Benutzeroberfläche auf den Mac, die sich stärker an iOS annähert. Dazu kommt eine überarbeitete Nachrichten-App mit Bildschirmeffekten wie auf dem Smartphone, ein Kontrollzentrum wie bei den mobilen Geräten sowie Widgets. Der überarbeitete Webbrowser Safari kann dir hingegen nicht nur Website übersetzen, sondern spielt erstmals auch YouTube-Videos in 4K ab.

Wie bei allen neuen Betas empfiehlt Apple, macOS Big Sur nicht auf einem Rechner zu installieren, der für den Nutzer essenziell ist, weil es immer noch Fehler geben könnte, die zu Datenverlusten führen können.

Wirst du dir Big Sur installieren? Wie lange wirst du abwarten, bis das neue Betriebssystem auf deinen Mac darf?