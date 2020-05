Herzinfarkt: Apple Watch rettet 80-jähriger Mainzerin das Leben

Das berichtet das Fachmagazin European Heart Journal. Demnach hatte die 80-jährige Patientin über verschiedene Symptome geklagt, die sich jedoch im Krankenhaus mit EKG und Blutuntersuchung zunächst nicht nachweisen und zuordnen ließen.

Lebensretter Apple Watch

Da die Dame aber auch eine Apple Watch nutzte und dort ein EKG aufgezeichnet hatte, konnten die Ärzte eine sogenannte Myokardischämie, also eine Durchblutungsstörung des Herzens, diagnostizieren und die richtigen lebensrettende Maßnahmen einleiten. Solche Durchblutungsstörungen können vorübergehend auftreten, was die Diagnose und das richtige Handeln erschwert. Daher ist es auch nicht selten, dass im Krankenhaus selbst anschließende Herzinfarkte nicht immer zuverlässig erkannt werden.

Die Apple Watch hat da aber einen großen Vorteil: Sie ist von der Minute Eins der Beschwerden an dabei und kann den Kardiologen wichtige Anhaltspunkte geben, die exakter sind als die Symtombeschreibungen der Patienten selbst - dafür muss der Nutzer nur die EKG-Aufzeichnung starten. Für die Erkennung einer Durchblutungsstörung ist die Watch eigentlich nicht ausgelegt, Kardiologen können aber aus den EKG-Aufzeichnungen viele wichtige Informationen herausziehen. Entsprechend groß ist das Lob von Medizinern für Apples Entwicklung.

An Apple a day keep myocardial infarction away

Zu diesem Schluss kamen die behandelnden Kardiologen in Mainz: „Möglichst viele Experten und Patienten weltweit sollten wissen, dass die Apple Watch EKG-App zur Diagnose von Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden kann und möglicherweise auch in der Lage ist, eine koronare Ischämie zu erkennen. Bei entsprechender Anwendung können die digitalen Diagnosehilfen Herzinfarkte verhindern und viele Leben retten – wie im Fall des 80-jährigen Patienten aus Mainz. Man könnte es so sagen: An Apple a day may keep myocardial infarction away – Ein Apfel pro Tag kann einen Myokardinfarkt fernhalten".

Produkthinweis Produkthinweis 1byone Oberarm-Blutdruckmessgeräte, Wireless Digitale Oberarm-Blutdruckmessgeräte mit Arrhythmie -Erkennung und Pulsmessung, mit Einknopfbedienung und großem Display, Manschettengrößen(22-32cm) 36,99 €