Attacke: So wird dein iPhone, iPad und Mac per Bluetooth gehackt

Durch einen Fehler lassen sich zahlreiche Apple-Geräte aus kurzer Distanz über Bluetooth angreifen. Warum funktionieren die Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) überhaupt? Die Angreifer machen sich die Kopplungsfunktion von Bluetooth zunutze und täuschen Geräten vor, dass sie sich mit vertrauenswürdiger Hardware verbinden würden. Das Gegenteil ist der Fall.

Das Problem bei Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) ist, dass ein Angreifer dann sowohl Daten senden als auch empfangen kann, wenn er erst einmal mit dem Zielgerät verbunden ist.

Ist nur Apple-Hardware von Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) betroffen?

Leider nicht. Die Sicherheitsprobleme betreffen zahlreiche Geräte anderer Hersteller und Bauteil-Lieferanten wie Intel, Qualcomm und Samsung. Alle Geräte, die das Bluetooth BR/EDR-Protokoll verwenden, sind betroffen. Wie 9to5Mac berichtet, sind das iPhone 8 und ältere iPhones, das iPad 2018 und ältere Tablets sowie das MacBook Pro 2017 oder ältere Geräte betroffen. Natürlich trifft es auch Android-Smartphones von praktisch allen Anbietern. Insgesamt sind Bluetooth-Chips von 28 verschiedenen Herstellern betroffen.

Das Angriffsmuster sieht nach Angaben der Sicherheitsforscher (PDF) so aus: Der Angreifer tut so, als habe er ein vertrauenswürdiges Gerät und behauptet darüber hinaus, die einseitige Authentifizierung zu unterstützen. Nun wird eine Anfrage gesendet, dass das Angreifer-Gerät einen Rollentausch vornehmen will, um die Kontrolle über den Authentifizierungsprozess zu übernehmen. Nun kommt die Sicherheitslücke: Durch einen Fehler stimmt das angegriffene Gerät dem zu und der Angreifer erhält die Kontrolle.

Zum Glück wurde die Sicherheitslücke entdeckt und die Bluetooth Special Interest Group informiert - und zwar schon im Dezember 2019. So konnte der Standard angepasst und die Hersteller informiert werden, um Patches zu entwickeln.

Was tun gegen BIAS?

Einfach Bluetooth abschalten, solange es keine Updates gibt, die die Lücke schließen können. Uns ist bewusst, dass man damit eine Menge Komforteinbußen hat, doch ein Datenverlust könnte durchaus schlimmer wiegen.

Was werdet ihr machen? Ist die Bedrohung so groß, dass ihr Bluetooth ausschaltet und dann zum Beispiel die AirPods nicht mehr verwenden könnt oder eine Bluetooth-Tastatur? Schreibt uns mal!

