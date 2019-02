27.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der kurze Auftritt von Apple Music in der Google Home App Anfang dieser Woche sorgte für Erstaunen: Haben sich etwa die Rivalen Apple und Google zusammen getan um Apples Streamingdienst auch über Googles smarte Lautsprecher abzuspielen? Mitnichten. Grund war ein Softwarefehler,

Ein Google-Sprecher bestätigte gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg, das das Auftauchen von Apple Music in der Home-App von Google lediglich ein Fehler war. Es wird also kein systemübergreifendes Abspielen von Apple Music-Inhalten auf Googles smarten Lautsprechern geben.

In einer früheren Erklärung sagte ein Google-Sprecher: "Apple Music ist derzeit nur für Nutzer des Google Assistant auf Mobiltelefonen verfügbar. Wir haben nichts zu verkünden, was Updates für Google Home betrifft."

Bereits im Dezember 2018 war Apple Music für die Echo-Lautsprecher von Amazon erhältlich, so dass die Hoffnung bestand, dass der Service auch auf Google Home Lautsprecher ausgedehnt werden würde. Viele andere Musikdienste sind auf Google Home verfügbar, darunter Spotify, Pandora, Deezer, Google Play Music und YouTube Music. Für einen Moment sah es so aus, als würde Apple es geschafft haben, auch bei seinem Konkurrenten Google in die Abspielliste genommen zu werden, doch das war leider ein Irrtum.

Natürlich könnte Apple Music irgendwann auf Google Home lanciert werden, und die beiden Unternehmen könnten auch wieder enger zusammenarbeiten. Da aber Google Music existiert, was nun einmal ein Konkurrenzprodukt zu Apple Music darstellt, ist dies unwahrscheinlich.

Apple Music ist derzeit auf iOS, Android, Apple Watch, Apple TV, HomePod und Amazon Echo und Sonos Lautsprechern verfügbar. Apple Music kann auch mit der Google Assistant App auf iOS-Geräten gesteuert werden.

