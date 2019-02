26.02.2019 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.02.2019 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit Dezember dürfen sich amerikanische Alexa-Nutzer über die Integration von Apple Music freuen. Hierzulande warten wir noch immer auf die Freigabe. Zur gleichen Zeit arbeitet Apple allerdings schon an der nächsten Umsetzung. Wie aktuell berichtet wird, soll das Unternehmen gemeinsam mit Google daran arbeiten, um den Musikstreamingdienst bald auch auf Google-Home-Geräten zur Verfügung zu stellen.

Weder Google noch Apple kündigten bisher offiziell eine Partnerschaft für Apple Music an. Dennoch findet sich in der Google Home-App der entscheidende Hinweis (via MacRumors). Wie wir ebenfalls bestätigen können, findet sich in der App unter verfügbaren Streamingdiensten seit kurzer Zeit auch ein Eintrag für Apple Music wieder. Dieser ist zwar noch nicht anklickbar beziehungsweise lässt sich Apples Streamingdienst derzeit noch nicht verlinken.

Bereits zuvor listet Google „Apple Music“ mit begrenzter Verfügbarkeit auf iOS-Geräten. Nun erscheint die Option jedoch auch auf anderen Geräten und dürfte somit bald für die Google-Lautsprecher bereitstehen. Eine Mitteilung beider Unternehmen steht noch aus.

Schon im Dezember überraschten Apple und Amazon mit einer Partnerschaft, die Apple Music auf die verschiedenen Echo-Geräte bringen sollte. Aktuell ist dies nur in den USA geschehen, während deutsche Nutzer weiterhin auf die Zusatzoption warten. Mit der Erweiterung des Dienstes auf weitere Geräte möchte Apple wohl verstärkt gegen Spotify antreten und seinen Dienst deutlich stärken.

