13.03.2019 - 11:45 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Herbst 2018 veröffentlichte Apple mit macOS Mojave erstmals einen offiziellen Dark Mode für den Mac. Apple aktualisierte damit nahezu alle eigenen Anwendungen, während auch zahlreiche Drittanbieter mit entsprechenden Updates parat standen. Nun schaffte es auch Nachzügler Google den Chrome-Browser um das dunkle Erscheinungsbild zu ergänze. Jedoch bringt der Dark Mode ein kleines Problem mit sich.

Google hat Chrome 73 veröffentlicht. Die neueste offizielle Version ist damit für macOS sowie Windows verfügbar und bringt einige Neuerungen mit sich. Nach der einmonatigen Testphase wird nun offiziell der Dark Mode von macOS Mojave unterstützt und taucht das Browserfenster in ein dunkles Erscheinungsbild. Dabei orientiert sich die Software stets am Betriebssystem und wechselt automatisch in die dunkle Farbgebung. Jedoch sieht diese in Google Chrome dem Incognito-Modus sehr ähnlich und könnte für Verwechslungen sorgen.

Neben der Dark-Mode-Unterstützung bringt Chrome 73 auch weitere praktische Funktionen mit sich. Dazu gehört eine neue Gruppierungsfunktion für Tabs, um diese besser zu organisieren. Gleichzeitig führt die Aktualisierung einen neuen Bild-in-Bild-Modus ein, der automatisch aktiviert wird, wenn Sie das Tab wechseln. Mit dem Update verbesserte das Unternehmen auch die Rechtschreibüberprüfung und behob einige Fehler. Wie zu jedem guten Update gehört auch die Stabilitätsverbesserung.

