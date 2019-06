So waren die EarPods früher bei Apple eingepackt (Bild: Alexander Trust)

Gelebter Umweltschutz bei Apple: Eines von vielen Beispielen. Manche von Ihnen, die die Geschicke des iPhone-Herstellers schon einige Jahre verfolgen, werden feststellen, dass sich nicht nur in der Bilanz des Unternehmens etwas verändert hat. Drehen Sie die Zeit zurück: Vor zehn Jahren bekam Apple von Greenpeace in einem Umwelt-Rating regelmäßig schlechte Kritiken ausgestellt. Doch die Zeiten sind lange vorbei. Während wir Vieles aber gar nicht so genau nachvollziehen können, haben wir für eines doch immer einen Blick, und zwar den Wandel der Verpackungen.

Apple hat vor vielen Jahren, als Greenpeace noch „schimpfte“, irgendwann erkannt, dass man aus der Not eine Tugend machen kann und den Umweltaspekt von Produkten sogar als Marketinginstrument entdeckt. Ob es nur das ist, oder das Unternehmen tatsächlich geführt wird von lauter Mülltrennern, Radfahrern und Wenigfliegern, sei mal dahingestellt. Doch das Unternehmen entfernte giftige Materialien aus seinen Geräten, es entfernte aber auch solche Metalle aus der Produktion, die von Kinderhände Arbeit geschürft wurden.

Apple lebt Umweltschutz über die Verpackung

Doch Apple hilft auch seinen Kunden dabei, die Umwelt zu schonen. Die Geräte verbrauchen immer weniger Strom und bieten trotzdem immer mehr Leistung. Die Akkus schrumpfen, aber noch etwas löst sich mehr und mehr in Luft auf: die Verpackung.

Erinnern Sie sich noch, wie vor ein paar Jahren die EarPods in den iPhone- oder iPad-Verpackungen untergebracht wurden? Eingepackt in ein Kunststoff-Gehäuse, ähnlich wie auf dem Foto zu sehen. Wenn Sie allerdings heute ein neues Apple-Geräte kaufen, dann sind die EarPods nur noch in Pappe gehüllt. Auch wenn Sie bspw. einen HomePod Ihr Eigen nennen, werden Sie beim Auspacken das Stromkabel nur von ein wenig Pappe umringt wiederfinden.

Apple reduziert tatsächlich das Vorkommen von Kunststoff in seinen Verpackungen sichtbar, und zwar in relativ kurzer Zeit. Auch hier gilt: Manche Leute sehen das als „Geiz“. Es fehlt allerdings die Alternative. Sollte Apple stattdessen eine Metallbox beilegen? Auch das wäre Ressourcenverschwendung. Es ist natürlich nicht klar, ob das Unternehmen aus lauter „Menschenliebe“ drauf verzichtet. Unter dem Strich steht es aber der Umwelt gut zu Gesicht, dass der Konzern aus Cupertino mehr und mehr Kunststoff aus seinen Produkten verbannt.

