Die neue Tripel-Kamera des iPhone 11 Pro (Bild: Apple)

iPhone 11 (Pro) mit Lieferproblemen? Um 14 Uhr startete auch in Deutschland der Vorverkauf für Apples neue Smartphone-Modelle. Diese stellte das Unternehmen erst kürzlich auf seinem September-Event der Öffentlichkeit vor. Nun aber sind Vorbestellungen möglich und gehen die Kontingente offenbar schneller zur Neige als gedacht.

Denn schon jetzt sind erste Modelle nicht mehr in allen Farben und allen Speichervarianten für die Lieferung am 20. September verfügbar.

Große Nachfrage nach dem iPhone 11 (Pro)?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es eine riesen Nachfrage nach Apples neuen iPhone-Modellen gibt. Haben das Plus an Leistung, oder die viel längere Akkulaufzeit oder die besseren Kameras für einen neuen Kaufrausch gesorgt? Das werden wir erst in ein paar Monaten wissen, wenn Apple seinen Quartalsbericht abgibt.

Sehen wir wieder Schlangen vor den Apple Stores?

Aber: Selbst wenn Sie bei manchen iPhone-Modellen keine Lieferung am Erscheinungstag, dem 20. September, mehr im Onlineshop Apples erzielen können, gibt es vielleicht den Umweg über den Apple Store. Wir wissen von manchen Käufern, die als Lieferdatum den 23. September angezeigt bekamen, die Geräte aber sehr wohl noch am 20. September in einem Apple Store in der Nähe abholen hätten können.

Böse Zungen behaupten schon jetzt, dass Apple auf diese Weise wieder für längere Schlangen an den Ladengeschäften sorgen möchte. Denn die wurden in den letzten Jahren vermisst. Mit künstlicher Verknappung oder der Umleitung zum Apple Store würden auch wieder medienwirksamere Fernsehbilder produziert.

Screenshot zeigt verzögerte Lieferung beim iPhone 11 Pro in Space Grau (Bild: Screenshot)

Pro vor Normal?

Offenbar sind es vor allem einige Modelle des iPhone 11 Pro und Pro Max, die in gewissen Farbkombinationen jetzt schon nicht mehr am Starttag verfügbar sind. Schon während einiger Bestellungen in der Redaktion (vgl. Screenshot), wurden beispielsweise das iPhone 11 Pro mit 256 GB Speicher nur noch zwischen dem 23ten und 25ten September geliefert. Während dieser Artikel entstand rutschte der Lieferzeitpunkt schon auf den Zeitkorridor vom 25ten bis 30ten September.

Erste Beobachtungen zeigen, dass die Farben „Silber“ und „Space Grau“ bei den Pro-Modellen im Schnitt beliebter sind als die Farben „Gold“ und „Nachgrün“.

Wie sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie das iPhone vorbestellt, bekommen Sie es noch zum Starttag?

