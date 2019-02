(Bild: Jim Merithew/Cult of Mac)

Gefälschte Apple Watch

Das Foto zeigt die Rückseite eines Apple-Watch-Imitats von Oplus Tek. Sie können bei dem dem 30-Euro-Produkt weder die digitale Krone nutzen, noch den Touchscreen. Auch der Pulssensor auf der Rückseite ist ein anderer als bei der echten Watch.

Von diesen „Billig“-Smartwatches, die so ausschauen, wie die Apple Watch, gibt es dutzende am Markt. Allen gemeinsam ist, dass Sie per Micro USB aufgeladen werden. Der Anschluss verbirgt sich meist hinter dem Knopf unterhalb der Krone, der selbst kein Knopf ist, sondern nur eine Abdeckung für den USB-Anschluss.