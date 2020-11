Gaming: GeForce Now erscheint für iPhone und iPad

GeForce Now wird ab heute als Beta für iOS und iPadOS starten: Der Dienst wird aber nicht im App Store veröffentlicht, sondern funktioniert über den Browser. Kleinere Fehler oder Abbrüche sind aber nicht ganz auszuschließen. Der Hersteller wünscht sich natürlich auch Feedback der Nutzer - dafür ist die Betaphase schließlich gedacht.

Der Dienst kann ausschließlich mit einem GamePad gesteuert werden - eine Eingabe über den Bildschirm per Touch oder per Tastatur soll nicht möglich sein. Das ist für Gamer natürlich eine herbe Enttäuschung. PC-Spiele werden nun einmal häufig mit Tastatur und Maus gesteuert. Nvidia empfiehlt das Gamepad Razer Kishi für das iPhone (Universal Gaming Controller for iOS), was die stolze Summe von 110 Euro kostet.

Welche Spiele auf GeForce Now gestreamt werden, ist noch nicht klar, eine Spielebibliothek soll es nicht geben - anders als bei PlayStation Now oder Stadia setzt Nvidia auf Drittanbieter. Hat man einen Titel in Steam, im Epic Games Store oder bei Uplay gekauft, dann kann man diesen zu Geforce Now hinzufügen.

Gestreamt wird mit Safari Mobile über play.geforcenow.com

Mit Fortnite soll in Zukunft auch eine angepasste Version des Topseller über GeForce Now angeboten werden. Wie Epic und Nvidia hier mit In-App-Käufen umgehen wollen, ist noch nicht klar. Schließlich war ein eigener Store in Fortnite der Grund, weshalb Apple das Spiel letztendlich aus dem App Store geworfen hatte.

