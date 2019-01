18.01.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



18.01.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Apple-Zulieferer Foxconn hat in seiner iPhone-Fabrik in Zhengzhou, China, rund 50.000 Leiharbeiter entlassen, wobei die ersten Kürzungen schon im Oktober 2018 stattfanden. Die Arbeiter wurden früher entlassen als in den Jahren zuvor.

Die schlechte Nachfrage nach iPhones hat nun auch Konsequenzen für die Apple-Zulieferer und damit auch für deren Mitarbeiter. 50.000 Leiharbeiter von Foxconn sind nun Monate früher entlassen worden, als es eigentlich geplant war. Das berichtet Nikkei unter Berufung auf Insiderkreise.

"Es ist in diesem Jahr ganz anders: Die Fließbandarbeiter wurden vor dem Jahresende entlassen", sagte die Quelle von Nikkei. Foxconn verlängert in der Regel jeden Monat von August bis Januar die Arbeitsverträge der Mitarbeiter, woraufhin die Belegschaft dann reduziert wird, wenn das iPhone schon länger auf dem Markt ist. In diesem Jahr kamen diese Kürzungen drei Monate früher als sonst.

Lesetipp iPhone XR verkauft sich besser als das iPhone XS Seit dem 26. Oktober ist das iPhone XR nun erhältlich und schwingt sich seither zum Verkaufsschlager auf. Wie nun Apples... mehr

Das Gleiche gilt auch für andere Apple-Lieferanten, wobei Pegatron im vergangenen November die monatlichen Arbeitsverträge gekündigt hat. Eine Quelle sagte, dass die Kürzungen von Pegatron "früher als in der Vergangenheit aufgrund der schlechten Nachfrage erfolgten".

Berichten zufolge haben auch kleinere Unternehmen in Apples Lieferkette ihre Belegschaft reduziert, wobei ein namenloser Zulieferer mit Sitz in Shenzhen 4.000 Mitarbeiter bat, von Oktober bis März einen verlängerten Urlaub zu nehmen. Am 1. März wird das Unternehmen entscheiden, ob es die Arbeitnehmer entlassen will oder nicht.

Apple sagte Ende Dezember 2018 seinen Lieferanten, die Produktion von neuen iPhones in den nächsten drei Monaten um 10 Prozent zu reduzieren. Anfang Januar teilte Tim Cook mit, dass die Nachfrage nach iPhones im vierten Quartal geringer ausgefallen ist als erwartet.

Anzeige