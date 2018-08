​Fortnite mit schlechter Performance auf Samsung-Smartphones. Ist es übertrieben, anzunehmen, dass Epic Games und Samsung Gamer in Apples Arme treiben? Erfahrungsberichte zeigen, dass High-end-Geräte wie das Galaxy S8+ nicht in der Lage sind, den Battle-Royale-Shooter vernünftig abzuspielen. Ganz anders am iPhone. Dort gelang Epic Games eine prima Skalierung, die die Gamespresse zu Lobeshymnen bewog, Mobile Gaming würde erwachsen.