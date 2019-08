Die neue Fitbit Versa 2 Smartwatch (Bild: Fitbit)

Fitbit präsentierte die neue Versa 2 Smartwatch und will dazu noch einen neuen Abo-Service anbieten. Bevor Apple mit der Watch auf den Markt kam, gehörte Fitbit sozusagen zu den Marktführern im Bereich Wearables. Das änderte sich sukzessive. Es folgte die Übernahme von Pebble und mit der Versa so etwas wie der erste Versuch der eigenen Smartwatch vom US-Hersteller. Der legt nun nach und präsentiert die neue Versa 2, mit mehr von allem, vor allem mehr Verbindungsmöglichkeiten.

Versa 2 kann Alexa

So bietet die Versa 2 zum Beispiel eine direkte Anbindung an Amazons Sprachassistent Alexa. Heben Sie das Handgelenk, sprechen Sie „Hey, Alexa“ und fragen Sie mal nach dem Wetter oder geben dem Assistenten Kommandos. Sie können also über die Uhr auch das Smart Home steuern, wenn Sie es denn an Amazons Infrastruktur gebunden haben.

Spotify, Zahlen mit der Watch, Anrufbenachrichtigungen und mehr

Ebenfalls neu ist die direkte Unterstützung von Spotify auf der Versa 2. Ferner erhalten Sie nun Benachrichtigungen über Anrufe, Kalendereinträge und Textnachrichten von einem verbundenen Smartphone.

Darüber hinaus können Sie mit der Versa 2 per NFC auch bezahlen, sofern Sie die Kartendaten hinterlegen. Und die Uhr bietet einen Pulssensor und ist bis zu 50 Meter wasserdicht.

Fitbit Versa 2 in unterschiedlichen Ausführungen (Bild: Fitbit)

Den Schlaf beobachten

Die Versa 2 wird Ihren „Schlafpunktestand“ messen und auswerten. Je nachdem, wie aktiv Sie über den Tag waren, und wie ruhig oder unruhig Sie schlafen, desto höher oder niedriger fällt dieser Punktestand aus. Sie werden mit der Smartwatch entsprechend auch „clever“ geweckt, sodass Sie nicht gerädert aufwachen.

Fitbit Premium

Außerdem zaubert Fitbit noch einen Abo-Service aus dem Hut und nennt ihn Fitbit Premium. Sie wollen beispielsweise nicht nur passiv von der Smartwatch an Fitnessziele erinnert werden, sondern möchten, dass die Uhr Ihnen Vorschläge macht, wie Sie Ihr Training gestalten und möchten Angebote für ein Fitnesscoaching wahrnehmen oder Tipps und Tricks erfahren, wie Sie ihren Alltag bewusster gestalten, dann kostet Sie das 9,99 US-Dollar im Monat oder 79,99 US-Dollar im Jahr.

Der Service umfasst aber auch Trainingspläne, Tools zum Entspannen, Rezeptvorschläge und Bildungsinhalte. Darüber hinaus plant der Anbieter noch weitere Programme aus der Taufe zu heben, die sich unter anderem dem Thema Ernährung widmen. Auch soll 2020 dann ein persönlicher Coaching-Service starten.

Preise und Verfügbarkeit der Versa 2

Sie können die Fitbit Versa 2 bereits vorbestellen. Sie wird allerdings erst Mitte September, am 15.09., veröffentlicht und soll 199,95 Euro kosten. Varianten in besonderer Farbe kosten hingegen 229,95 Euro.

