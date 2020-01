Neue Gesundheitsfunktion: Fitibit kommt Apple zuvor

Es wird seit einiger Zeit spekuliert, dass Apple an zahlreichen Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch arbeitet. Neben einer nichtinvasiven Blutzuckermessung könnte die Apple Watch bald auch den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Allerdings sollte das kalifornische Unternehmen nicht mehr allzu lange mit der Einführung warten, da die Konkurrenz bekanntlich nicht schläft. Fitbit etwa kündigte an, dass man in Kürze für zahlreiche Geräte wie die Ionic, Versa und die Charge 3 ein Softwareupdate bereitstellt, das eine Sauerstoffgehaltmessung (Sp02) ermöglichen soll. Laut Fitbit soll es sich dabei allerdings nur um Schätzungen handeln.

Update für die Apple Watch?

Grundsätzlich stellte iFixit bei dem Teardown der ersten Apple Watch im Jahr 2015 fest, dass die smarte Uhr bereits über zahlreiche Hardwarekomponenten verfügt, die den Sauerstoffgehalt im Blut messen könnte. Allerdings schaltete Apple diese Funktion bislang nicht in der Software frei. Eventuell fehlt hier schlicht die Freigabe durch die amerikanische Gesundheitsbehörde. Mit der Veröffentlichung des Features für verschiedene Fitbit-Modelle könnte sich dieser Umstand bald ändern und Apple könnte mit watchOS 7 sogar ältere Hardware mit der entsprechenden Funktion ausstatten, während andere neue Funktionen exklusiv für die Apple Watch Series 6 erscheinen. Ein potenzielles Feature stellt in diesem Zusammenhang die erwähnte Messung des Blutzuckers dar, für die Apple bereits seit drei Jahren ein Patent besitzt.



