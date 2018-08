13.08.2018 - 14:54 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



13.08.2018 - 14:54 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Fitbit Pay mit Fitbit Ionic für Visa-Card-Kunden der BW-Bank (Bild: Fitbit)

Zusammen mit der Sparkasse Baden-Württembergische Bank bringt Fitbit kontaktloses Bezahlen nach Deutschland. Kompatibel sind die Fitbit Smartwatches und Fitness-Tracker Fitbit Versa und Fitbit Ionic. Ab August können die Nutzer einer Fitbit Ionic und einer Fitbit Versa einfach und komfortabel überall dort mit ihrer Gesundheits- und Fitness-Smartwatch bezahlen, wo kontaktlose Visa-Karten akzeptiert werden.

Fitbit und die BW-Bank ermöglichen BW-Bank-Kunden, die über eine Visa-Karte verfügen, erstmals das kontaktlose Zahlen mit Fitbit Pay. Ab August – und damit noch vor dem Start von Apple Pay – können die Nutzer einer Fitbit Ionic und einer Fitbit Versa einfach und komfortabel überall dort mit ihrer Gesundheits-Watch und Fitness-Smartwatch bezahlen, wo kontaktlose Visa-Karten akzeptiert werden.



Die Kunden der BW-Bank können ihre Visa-Kreditkarten sowie die MercedesCard in nur wenigen, simplen Schritten in die Fitbit App auf Android, iOS oder Windows integrieren. Für Sicherheit sei dabei gesorgt, denn Fitbit Pay hat ein Sicherheitssystem, das die Tokenplattform von Visa nutzt. Sollte das Wearable verloren gehen, kann die Bank den darauf gespeicherten Token sofort deaktivieren. Zusätzlich ist bei der Einrichtung von Fitbit Pay eine PIN einzugeben, die alle Transaktionen schützt.

Innerhalb der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) übernimmt die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) die Geschäftsfelder Privat- und Firmenkundengeschäft mit besonderem Fokus auf das Mittelstandsgeschäft in Baden- Württemberg. Sie fungiert auch als Sparkasse für die Landesbank auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart. Im Rahmen dieser Aufgaben bietet die BW-Bank alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungen an. Die BW-Bank hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und verfügt über mehr als 150 Filialen in ganz Deutschland.



Derzeit wird Fitbit Pay von mehr als 100 Banken und Geldinstituten in 16 Ländern angeboten. Für Deutschland übernimmt jetzt die BW-Bank die Rolle des Vorreiters.

Anzeige