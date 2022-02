Faltbares Apple-Gerät mit 20" Touchscreen-Display in Planung?

Samsung und andere Apple-Konkurrenten bieten seit einigen Jahren Geräte mit faltbaren Displays an. Das Unternehmen aus Cupertino zeigte hingegen noch kein Produkt in dieser neuen Kategorie. Dennoch sollen sich diverse Prototypen in Arbeit befinden.

Display-Analyst glaubt an faltbares Display von Apple

Erst kürzlich ging DSCC-Analyst Ross Young auf den Umstand ein, dass Apple bislang noch kein Gerät mit faltbaren Display anbietet. Ihm zufolge soll sich das Unternehmen jedoch schon um Zulieferer bemühen. Jedoch soll ein fertiges Produkt noch Jahre von einer Vorstellung entfernt sein. Laut Ross könnte Apple frühestens 2025 ein MacBook mit faltbaren Display auf den Markt bringen. Dieses soll stattliche 20 Zoll (ca. 51 cm) bieten.

Im jüngsten „Power On“-Newsletter führt Bloombergs Mark Gurman Youngs Aussagen weiter aus und bekräftigt damit die Entwicklung eines MacBook-iPad-Hybriden. Demnach soll es sich um eine Art Dual-Display-Gerät handeln. Dabei ist er sich jedoch unsicher, ob Apple eine physische Tastatur anfügt oder ob der untere Bildschirmteil als virtuelles Keyboard fungiert. Aus vertrauenswürdige Quelle hat er dazu erfahren, dass Apple eher letzteren Ansatz verfolgen könnte und damit die Toucheingaben bevorzugt. Unklar ist dabei jedoch, ob sich das Display auch vollständig aufklappen lässt, sodass sich das Gerät als übergroßes Tablet verwenden lassen könnte.

Schon jetzt brachte Apple iPadOS und macOS näher zusammen und auch die gleiche Chip-Architektur deutet auf eine langfristige Überlagerung beider Systeme hin. Beispielsweise können Macs mit M1-Chips verschiedene iPad-Apps nutzen, während die nahtlose Steuerung demnächst eine geteilte Eingabe sowie Drag&Drop zwischen iPads und Macs zulässt.

Welche Art von Gerät würdest du dir von Apple mit einem faltbaren Display wünschen? Ein kleines Tablet, das ausgeklappt deutlich größer wird, oder ein Smartphone, das du besonders handlich zusammenklappen kannst? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

