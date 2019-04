Apple selbst bot und bietet auch immer noch Dockingstationen für iPhone und iPod touch an. Doch so richtig warm werden Fans damit nicht. Es überraschte daher nicht, dass das „Elevation Dock“ auf Kickstarter „steil“ ging. Die anvisierten 75.000 US-Dollar übertrag das Projekt deutlich und sammelte 1,464 Millionen US-Dollar ein. Das Produkt von Casey Hopkins und dem ElevationLab überzeugte Fans und Kritiker gleichermaßen.

Die 11 erfolgreichsten Kickstarter rund um iPhone, Mac und Co. Definieren Sie Erfolg! Wenn Sie den Satz umstellen, und stattdessen „Sie definieren Erfolg!“ sagen, wird womöglich ein Schuh draus. Denn die Frage ist tatsächlich, was den Erfolg eines Produkts im Crowdfunding ausmacht. Es gibt Nischenprodukte, die auf Kickstarter gerade genug Geld gesammelt haben, und dann über Jahre noch erfolgreich blieben. Es gab aber auch Geräte, die das finanzielle Ziel gleich mehrfach erreichten und am Ende trotzdem viele enttäuschte Gesichter zurückließen. Wir wollen Ihnen nachfolgend einen Mix der „erfolgreichen“ Kickstarter-Projekte präsentieren, die es für iPhone, iPad, Mac und weitere Apple-Produkte gab.