06.02.2019 - 09:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Viele Nutzer werden bereits darauf gewartet haben und nun ist es soweit: Das Unicode-Konsortium hat die neuen Emojis für dieses Jahr verkündet. Wir dürfen uns damit auf mehr als 200 neue Bildchen freuen, die das Suchen und Finden auf jeden Fall nicht einfacher machen. Die Auswahl wächst gemeinsam mit den Variationen an. Passend zur Bekanntgabe hat die Website Emojipedia alle neuen Emojis in einer Übersicht zusammengefasst.

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns eine Vielzahl neuer Emojis freuen. Das Unicode-Konsortium hat die Liste für 2019 verabschiedet und sorgt dabei für noch mehr Individualität. Als große Neuerung werden unter anderem Emojis mit körperlichen Einschränkungen eingeführt. So wird es demnächst Personen mit Hörgeräten, taubstumme Emojis sowie Rollstuhlfahrer geben. Diese kommen natürlich in verschiedenen Farbvarianten daher.

Daneben dürfen wir uns über eine größere Auswahl an Pärchen freuen. Diese decken bald fast alle Varianten ab. Dadurch werden aus den etwa 59 neuen Emojis schnell 75, wenn man die verschiedenen Geschlechter einbezieht. Nimmt man dazu noch die verschiedenen Hautfarben in die Rechnung auf, dann werden uns 2019 230 neue Emojis geboten.

Veröffentlichung wieder später

Gemeinsam mit der offiziellen Bekanntgabe können Plattformbetreiber nun die neuen Emojis verwenden beziehungsweise erstellen. Apples Designs sind dabei oft nahe an den Vorschlägen von Emojipedia. Allerdings wird eine Integration erst später in diesem Jahr erwartet. Üblicherweise bindet Apple neue Emojis erst mit den großen Updates im Herbst ein. Im vergangenen Jahr integrierte Apple sie erst mit iOS 12.1. Daher erwarten wir auch in 2019, dass das Unternehmen wieder im Herbst aktiv wird, sobald iOS 13 erschienen ist.

