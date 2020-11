Ist Apple ein Umweltsünder? In seinen Imagevideos und den Präsentationen rühmt Apple sein Umweltbewusstsein. Die Rechenzentren und das Hauptgebäude in Cupertino werden mit regenerativen Energien betrieben, die Produkte seien teilweise aus recyceltem Aluminium gefertigt und anscheinend überflüssige Ladegeräte und Kopfhörer werden den Smartphones auch nicht mehr beigelegt.

Doch die wahren Probleme lauern an anderer Stelle. In einem Umweltbericht des britischen Unterhauses wird aufgezeigt, dass Apple unnötigen Elektroschrott provoziert. Das liegt vor allem daran, dass die Geräte schlecht bis gar nicht zu reparieren sind – und wenn doch, dann sind die Kosten so hoch, dass Kunden dazu übergehen, die Geräte wegzuwerfen und neue zu kaufen. Dieser „Trend muss aufhören“, sagen die Abgeordneten, die die Analyse angefordert haben.

Die Briten scheinen hinsichtlich ihres Wegwerfverhaltens besonders extrem zu sein. Nach der Analyse fällt in Großbritannien pro Kopf die zweitgrößte Menge an Elektroschrott weltweit an. Neben Apple wird auch Amazon als Negativbeispiel angeführt. Beide würden zu wenig unternehmen, das Recycling ihrer Produkte zu forcieren.

Apples Verhalten scheint den Analysten besonders schwer zu wiegen. Sie erwähnen das Unternehmen mehrmals – sowohl bei seiner mangelnden Antwortbereitschaft als auch bei den Punkten geplanter Obsoleszenz, schwieriger Reparierbarkeit und den Kosten, die bei Reparaturen seitens des Herstellers anfallen.

Apple hat nach Veröffentlichung des Berichts dann aber doch reagiert. Das Unternehmen sei enttäuscht und überrascht von den Vorwürfen, heißt es im britischen Guardian. Die Kunden könnten Reparatur- und Recycling-Angebote nutzen, die Apple anbietet. Ob sie das auch tun, steht offenbar auf einem anderen Blatt.

In einem anderen Punkt stimmen wir Apple zu. Das Unternehmen gab dem Unterhaus zu verstehen, dass die eigenen Produkte auf ein langes Leben ausgelegt seien. Diese Langlebigkeit hat Ma Life bei den allermeisten Produkten ebenfalls verzeichnen können. Besonders negativ waren allerdings die Schmetterlingstastaturen der MacBooks aufgefallen, die zwar von Apple bereitwillig repariert aber dann auch wieder genauso regelmäßig kaputt gehen.

Apple steht in einigen Ländern vor der Herausforderung, dass Gesetze zum Recht auf Reparatur geplant sind oder erlassen wurden. Das geht teilweise nur so weit, dass die Bewertung auf einem Reparaturindex veröffentlicht werden muss, teilweise wird aber auch der Verkauf von Ersatzteilen und die Herausgabe von Reparaturanleitungen verlangt.

Produkthinweis Produkthinweis iFixit Pro Tech Toolkit 62,67 € (62,05 € / kg)