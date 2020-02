Disney+: Frühbucher-Tarif für 60 Euro im Jahr gestartet 

Auf der deutschen Vorschau-Seite für den neuen Streaming-Anbieter ist seit heute ein Einführungsangebot zu finden. Disney+ startet zwar erst in gut einem Monat am 24. März, bis dahin gilt aber bereits ein Einführungspreis von 59,99 statt 69,99 Euro für das Jahres-Abonnement. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 23. März, dem Tag vor dem offiziellen Start. Disney hat dafür eine Vorbesteller-Seite freigeschaltet, auf der man sich bereits registrieren kann. Nutzer können sich später auch für ein Monats-Abo entscheiden. Das soll soweit bekannt dann 6,99 Euro kosten – die Ersparnis für diejenigen, die jetzt schon das Jahrespaket buchen, liegt also im Vergleich zum regulären Monatspreis bei rund 24 Euro im ersten Jahr.

Disney+ startet seinen neuen Streamingdienst dabei mit einem Kampfpreis, um auch Nutzer anderer Dienste wie etwa Apple TV+ oder Netflix anzulocken.

Das bietet Disney+

Seit Mitte November ist der neue Streamingdienst in den USA verfügbar und kommt mit der Mischung aus den großen Archiven von Disney, Marvel, National Geographic, Pixar und Star Wars bei den Nutzern sehr gut an. Wie bei den Mitbewerbern gibt es dazu eine ordentliche Auswahl an exklusiven Serien, wie den Originals-Serien „Star Wars - The Mandalorian“ von Jon Favreau. Insgesamt stehen über zwei Dutzend Disney+ Originals-Produktionen zum Start in Deutschland zur Verfügung.

Filme und Serien lassen sich mit dem Disney-Abo herunterladen oder auf bis zu vier Geräte streamen. Insgesamt wirbt Disney mit über 1.000 Filmen, bekannten Serien und Eigenproduktionen.



