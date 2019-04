12.04.2019 - 09:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.04.2019 - 09:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Jahr wird neben Apple TV+ auch Disney mit einem eigenen Videostreamingdienst an den Start gehen. Mit Disney+ bietet das Unternehmen einen sehr umfangreichen Katalog voller interessanter Inhalte (Marvel, Star Wars, Pixar und mehr) an. Nun äußerte man sich auch zum genauen Veröffentlichungstermin sowie dem Preis. Letzterer dürfte doch sehr überrascht, da er sogar unterhalb des Netflix-Basispreises liegt.

Schon seit etwas mehr als einem Jahr sprechen die Verantwortlichen von Disney über den eigenen Videostreamingdienst. Dieser soll in diesem Jahr veröffentlicht werden und sehr viele Inhalte bieten. Dazu wird das Unternehmen eine neue „Disney+“-App veröffentlichen. Einen ersten Blick auf die Anwendung gab nun kein geringerer als Disney-CEO Bobby Iger persönlich via Twitter. Auf dem Screenshot zeigt sich eine dunkle Bedienoberfläche die nach den verschiedenen Franchises unterteilt ist und dabei sehr stark an das Hauptmenü vom Apple TV sowie Apples TV-App erinnert.

Disney+ für alle Plattformen

Laut Disney wird die App auf möglichst vielen Plattformen veröffentlicht. Dazu gehören Webbrowser, Smartphones, Tablets, Smart TVs sowie Spielkonsolen. Beispielsweise konnte man sich mit Sony bereits auf einen Deal einigen und wird damit Disney+ auch auf die PlayStation 4 bringen.

Funktionen wie Netflix?

Bei Disney+ darf man die gewohnten Streaming-Funktionen erwarten. Sie können hier mehrere Profile anlegen und diese etwa mit Kindersicherungen versehen. Daneben sollen die Inhalte auch heruntergeladen werden können, sodass Sie dies ohne Internetverbindung genießen können. Natürlich ist Disney auch bemüht möglichst viele Serien und Filme in 4K HDR anzubieten. Viele davon sollen erstmals in dieser hohen Qualität abrufbar sein.

Ein Katalog mit einmaligen Inhalten

Der größte Unterschied zu den anderen Streamingplattformen dürften natürlich die Inhalte sein. Bereits zuvor kündigte Disney an, dass viele bekannte Inhalte wie die Marvel-Filme von anderen Diensten entfernt werden, wenn Disney+ startet. Disney ist in dieser Beziehung sehr gut aufgestellt, da das Unternehmen über die Rechte an Star Wars und Marvel verfügt und daneben noch mit Pixar sowie den alten Cartoons und Filmen unzählige Inhalte zum Start bereitstellen kann.

Zusätzlich befinden sich mehrere Serien in Arbeit. Dazu gehören

Falcon and Winter Soldier (Marvel)

eine Serie über Hawkeye (Marvel)

eine Serie über Loki (Marvel)

WandaVision

eine Serie auf Basis von „Monster AG“

eine Serie auf Basis von "High School Musical"

Dokumentation über Frozen 2

„The Mandalorian“ (Star Wars)

„Susi und Strolch“ als Realverfilmung

Daneben sollen erstmals alle Pixar- sowie „Star Wars“-Filme auf einer Streamingplattform zur Verfügung stehen. Man gab via Twitter auch bekannt, dass „Die Simpsons“ ebenfalls auf Disney+ zur Verfügung stehen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Disney+ wird am 12. November in den USA starten. Eine internationale Veröffentlichung ist ebenfalls geplant, aber die genauen Details stehen noch aus. Deutlich interessanter ist jedoch der Preis. Mit 6,99 US-Dollar liegt das Abo einen Dollar unter dem Netflix-Basisabo. Es wird allerdings noch günstiger, wenn Sie sich für ein Jahresabo entscheiden. Dann werden nämlich nur 69,99 US-Dollar fällig.

