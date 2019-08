19.08.2019 - 18:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.08.2019 - 18:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Deutsche Disney-Fans müssen stark sein. Während Netflix, Amazon und Co. bald keine Disney-Inhalte (Marvel, Pixars, Disney und Star War) mehr im Katalog führen werden, wird es einen neuen Streamingdienst aus dem Hause Disney geben. Allerdings wird Disney+ vorerst nicht in Deutschland erscheinen. Im November erscheint der Dienst zunächst in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland sowie in den Niederlanden.

In den vergangenen Jahren kaufte Disney kräftig ein und sichert sich die Rechte am Marvel-Universum sowie an Star Wars. Bislang stellte das Unternehmen ausgewählte Filme und Serien Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime Video zur Verfügung. Mit dem eigenen wachsenende Katalog sieht man nun eine große Chance, um mit einem hauseigenen Dienst zu starten. Der offizielle Start wird am 12. November 2019 in den USA erfolgen. Die monatliche Abogebühr wird bei 6,99 US-Dollar liegen, während man mit einem Jahresabonnement für 69,99 US-Dollar natürlich günstiger fährt. Später im November sollen dann weitere Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland sowie die Niederlande folgen.

Deutschland fehlt aktuell noch auf dieser Liste. Jedoch stehen die Chancen hoch, dass Disney+ vielleicht schon 2020 in unseren Gefilden erscheinen wird. Grund für die Annahme gibt die offizielle Website des Dienstes. Dort findet sich neben einer deutschsprachigen Übersetzung auch ein „Halt mich auf dem Laufenden“-Button. Mittels Button können Sie sich bereits für Neuigkeiten zu Disney+ anmelden.

Nun gab man auch bekannt, dass Disney+ bereits von Start weg auf vielen Geräten verfügbar sein wird:

Apple TV (tvOS)

Android-Geräte

Android TV

Chromecast

Webbrowser

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

PlayStation 4

Roku TV (und Streamingplayer)

Xbox One

Interessanterweise fehlen die Amazon-Geräte aktuell noch auf der Liste. Ob diese später hinzugefügt werden, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich.

