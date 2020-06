CarKey: BMW liefert zahlreiche Informationen zur Funktionsweise

Was ist CarKey?

Versuche von Automobilherstellern den Autoschlüssel zu digitalisieren, gibt es schon lange. Allerdings scheiterte dies oft an Apple und anderen technischen Hürden. Apple trat daher dem Car Connectivity Consortium bei und entwickelte mit CarKey eine Schnittstelle für die Hersteller.

Mit dieser ist es möglich, dass du dein Auto mit dem iPhone öffnest, schließt und sogar den Motor startest. Du kannst ihn auch mit bis zu fünf Personen teilen und behältst als Hauptnutzer stets die Kontrolle. Laut BMW sollst du sogar die Möglichkeit haben für Fahranfänger die Höchstgeschwindigkeit, die Motorleistung sowie die maximale Radiolautstärke zu begrenzen.

Wie funktioniert das iPhone als Digital Key?

BMW möchte dir den Einstieg in das „schlüssellose“ Fahren möglichst einfach machen und setzt daher nur eine kurze Einrichtung in der App sowie im Fahrzeug voraus. Dein Digital Key wird dann in der Wallet-App abgelegt. Anschließend reicht es aus, wenn du die Rückseite deines iPhones an den Türgriff der Fahrertür hältst. Alternativ funktioniert dies auch mit einer kompatiblen Apple Watch.

Wenn du den Express Mode aktivierst, ist zudem keine Kontrolle via Touch ID, Face ID oder Code erforderlich. Außerdem erlaubt dir der Modus, dass du dein Auto auch verwenden kannst, wenn dein iPhone leer ist. Laut dem Hersteller soll ab 2021 auch die Ultrabreitbandtechnologie verwendet werden. Dadurch erkennt das Fahrzeug dein iPhone 11 (oder neuer) in der Nähe, sodass du es sogar in der Tasche lassen kannst.

Für den Motorstart ist es allerdings notwendig, dass du das iPhone in die Mittelablage legst. Wie es bei der Verwendung der Apple Watch abläuft, ließ man zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Weitere Funktionen des neuen Digital Key:

- Speicherung im Secure Element des iPhones und Zugriff über Apple Wallet

- Batterie-Notmodus, in dem der Digital Key auch bei ausgeschaltetem iPhone

noch bis zu fünf Stunden funktionsfähig ist

- Die Möglichkeit, den Schlüssel per iMessage mit Freunden zu teilen

- Apple Watch Kompatibilität

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Wie BMW mitteilt, sollen alle die Modellreihen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M und Z4 den Digital Key mit dem iPhone unterstützten, wenn sie ab Juli 2020 hergestellt wurden und mit der Sonderausstattung „Komfortzugang“ (SA 322) ausgestattet sind. Allerdings gibt es auch seitens Apple einige Voraussetzungen. So ist der Digital Key nur für die Modelle iPhone XR, iPhone XS (Max), iPhone 11, iPhone 11 Pro (Max) sowie das iPhone SE (2. Generation) verfügbar und setzt iOS 13.6 oder neuer voraus. Auch die Apple Watch kann als Schlüssel dienen, aber hier funktioniert nur die Apple Watch Series 5 mit watchOS 6.2.8 oder neuer.