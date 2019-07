<

> iPhone 5c (Bild: Apple) iPhone 5c Das iPhone 5c lässt sich leicht reparieren (1,1) und muss auch nicht so oft zur Reparatur (1,6). <

Diese 11 iPhone-Modelle landen am häufigsten in der Werkstatt. Hätten Sie’s gewusst? Der Reparaturdienstleister Clickrepair jedenfalls bringt Licht ins Dunkel und hat eine Tabelle veröffentlicht mit Daten der am häufigsten zu reparierenden Smartphones. Dabei sind natürlich auch Geräte anderer Hersteller. Insgesamt umfasst die Liste 141 Einträge. Sie müssten unsere Aufzählung allerdings in der umgekehrten Reihenfolge verstehen. Denn das Smartphone, das bei uns auf Rang 1 landet, hat die schlechteste Reparaturquote.

In der Tabelle von Clickrepair landen die Geräte zudem auf den Plätzen 1 bis 141, wobei der letzte Platz derjenige ist, der am schlechtesten repariert werden kann und aber am häufigsten repariert werden muss. Aus dem Aufwand und der Häufigkeit ergibt sich dann eine Gesamtnote.

Ich persönlich möchte dazu sagen, dass diese Liste durchaus einen Bias hat. Denn einerseits ist die Wahrscheinlichkeit größer bei Geräten, die sich häufiger verkauft haben, dass auch welche zur Reparatur müssen. Andererseits werden die Nutzer nicht als Faktor berücksichtigt. Denn so wie es Tollpatsche und Grobmotoriker gibt, gibt es auch solche Leute, die ihr Smartphone wie einen Augapfel hüten.

Verzeihen Sie außerdem, dass die Aufzählung nur 10 iPhone-Modelle enthält. Am Ende verraten wir Ihnen dafür, welche Geräte der Konkurrenz besonders schlecht abschneiden – vielleicht ahnen Sie es schon.

