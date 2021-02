Deshalb wird Spotify noch besser als Apple Music

Seit Jahren ist der schwedische Musikstreamingdienst Spotify der unangefochtene Marktführer. Neben einer umfassenden Plattformunterstützung auf Android, iOS, Mac, PC, PlayStation, Xbox, Smart TVs und sogar in Teslas Fahrzeugen konnte man mittlerweile auch Podcasts sowie exklusive Kooperationen einführen. In einem neuen digitalen Event kündigte man nun ein besonders interessantes Feature an: Lossless Audio.

Stream On: Spotify hält coole Neuerungen parat

Mit über 155 Millionen Abonnenten liegt Spotify weit vor der Konkurrenz und das Wachstum geht unaufhörlich weiter. Obwohl sich dies mittlerweile als Selbstläufer darstellt, versucht das Unternehmen durch Innovationen sowie exklusive Features zu glänzen. Im Rahmen des „Stream On“-Events kündigte man eine hochwertigere Audioqualität an. Mit „Spotify HiFi“ will man später in diesem Jahr einige Märkte erobern.

Was bringt mir Spotify HiFi wirklich?

Während Apple mit exklusiven „Digital Masters“-Versionen im ACC-Format locken will und Tidal sich schon längst auf besten Musikgenuss spezialisiert hat, wollen die Schweden mit Spotify HiFi ebenfalls die audiophilen Nutzer bedienen. Man möchte Musik in verlustfreier Audioqualität abliefern, die in etwa der CD-Qualität entspricht. Dadurch soll man mehr Tiefe und auch Klarheit erreichen. Auch wenn dies verlockend klingt, ist aktuell noch unklar, ob Spotify HiFi in Spotify Premium integriert oder ob es als zusätzliche Abonnement-Stufe angeboten wird. Daher gibt es noch keinerlei Informationen zur Preisstruktur. Ebenso wenig ist etwas über die „ersten“ Märkte bekannt, die das Feature erhalten sollen.

Dennoch ist es eine interessante Entwicklung, die Apple Music zu einer besseren Audioqualität anspornen könnte, nachdem man schließlich mit dem HomePod oder den AirPods Max zwei Premium-Geräte für die Musikwiedergabe im Portfolio hat.

Was haltet ihr von einer verlustfreien Audioqualität? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

